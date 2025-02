Empresarios y autónomos, espantados con la reducción de la jornada laboral: "Un bar no va a cerrar antes"

El Consejo de Ministros aprobó el martes el Anteproyecto de Ley para "la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión permitirá la reducción de la máxima ordinaria de trabajo a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual." Esta aprobación del Anteproyecto de Ley se ha hecho a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Aunque esta propuesta aún tendrá que ser aprobada en el Congreso de los Diputados, no son pocas las voces discordantes contra esta nueva ley que busca reducir la jornada ordinaria de trabajo de 40 horas semanales a 37,5 horas. Así pues, estos días las principales patronales del país como son la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han salido a criticar esta medida.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), a través de su presidente, Lorenzo Amor, ha expresado que "claro que nosotros estamos dispuestos a que haya una reducción de jornada, evidentemente, estamos totalmente dispuestos, pero haciéndolo sector a sector, territorio a territorio". También dice que "la vía que nosotros vemos más efectiva es la de la negociación colectiva, no la vía de la ley". Estas declaraciones las hizo en un desayuno informativo de Europa Press.

"Trabajarán más los autónomos"

"Si alguien se piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador. Esa media hora menos que va a tener el trabajador, no va a significar que un comercio o que un bar cierre antes. ¿Saben quién va a cubrir esa media hora? Los autónomos, las autónomas", afirmó el presidente de ATA.

Por otro lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha denunciado que este Anteproyecto de Ley es "una invasión de la negociación colectiva". Garamendi también ha negado que reducir la jornada laboral aumente la productividad.

"Depende en qué sector, sí, pero en muchos de ellos, no. Y especialmente los pequeños, pues son los que más van a sufrir. Yo no puedo decir que no en ciertos sectores como los digitales o en empresas de cierto tamaño, pero hoy por hoy eso en un bar no es así, en una limpieza que alguien hace en un Ayuntamiento tampoco", ha expresado en una entrevista en "Más vale tarde".

Un coste de 23.000 millones de euros

Por otro lado, ha cifrado en 23.000 millones de euros el coste de reducir por ley la jornada laboral de 40 horas a 37,5 horas. En sus palabras: "No se cree nadie, no se cree absolutamente nadie, que los 23.000 millones de coste de la reducción de jornada los vaya a pagar el Gobierno, porque son 23.000 millones. Es más, es que no es sólo un tema de costes, en muchas empresas es un problema organizativo, de turnos".

Al igual que Lorenzo Amor, ha insistido en que la decisión de reducir o no la jornada laboral es algo que debe dejarse en manos de la negociación colectiva, y que el Gobierno no puede entrar ahí por ley.

Cepyme, en un reciente comunicado, ha advertido que "La ralentización del mercado laboral desaconseja una nueva subida acumulativa del salario mínimo interprofesional (SMI) y el aumento de costes laborales que implica la imposición de una reducción de la jornada laboral sin ajustar correlativamente los salarios."

Las Pymes serían las más afectadas

"Medidas como el aumento del SMI o la reducción de jornada –impuestas sin tener en cuenta circunstancias específicas de los territorios, sectores o tamaños de empresa, ni la evolución a la baja de la productividad– impactarán negativamente en las pequeñas y medianas empresas, mermando su rentabilidad, su capacidad para invertir y añadiendo una indeseable rigidez a la planificación de la actividad empresarial", han señalado también desde Cepyme.