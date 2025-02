Golpe de Hacienda a los que cobren el SMI: les obligará a pagar IRPF por primera vez

Golpe de Hacienda a los trabajadores que cobren el SMI este año. El Gobierno (con Yolanda Díaz a la cabeza) ha aprobado este martes en Consejo de Ministros elevar este sueldo mínimo artificial en 50 euros al mes. Así, el SMI en 2025 se situará en 1.184 euros mensuales en 14 pagas desde los 1.134 euros actuales. Se trata de un aumento del 4,4% que tendrá efecto retroactivo desde enero.

Sin embargo, no va a ser oro todo lo que reluce para los empleados que vean engordar sus nóminas esos 50 euros al mes por obligación estatal, y con cargo al empresario.

La razón es que Hacienda ha confirmado que no va a elevar el mínimo exento del IRPF para evitar que los empleados que cobran el SMI paguen este impuesto, como ocurre ahora. El resultado de esta decisión es que el fisco se quedará con más del 40% de la subida, como ya calculamos en Libre Mercado. Yolanda Díaz ha asegurado que se ha "enterado" de la medida "por la prensa".

Así, de los 700 euros al año que va a suponer la nueva subida del SMI, el departamento que dirige María Jesús Montero se va a embolsar unos 300 euros por la vía del impuesto por el que más recauda el Estado. Actualmente, solo están libres de tributación por IRPF los primeros 15.876 euros (el SMI de 2024). El nuevo SMI pasaría a ser de 16.576 euros anuales.

La primera vez que paga IRPF

Cabe recordar que, de la larga lista de subidas del SMI aplicadas por el Ejecutivo de Sánchez, Hacienda solo ha elevado ese mínimo exento en 2023 y en 2024. La razón es más sencilla de lo que parece: los SMI anteriores no llegaban a los 14.000 euros al año y no pagaban impuestos. Es decir, no hacía falta cambiar nada en la tributación. Por tanto, esta va a ser la primera vez que el SMI pague IRPF.

Enfrentamiento entre Montero y Díaz

Esta situación ha generado importantes discrepancias entre la responsable de Hacienda y la de Trabajo en los últimos días. La líder de Sumar ha exigido a su compañera de Gobierno elevar ese mínimo exento, no porque a Yolanda Díaz no le gusten los impuestos, sino porque, que casi la mitad del dinero se lo quede el Estado, ridiculiza su medida.

Sin embargo, ahora, en Hacienda han decidido no otorgar ese alivio al contribuyente y embolsarse casi la mitad de la medida. Las posturas están tan alejadas que, María Jesús Montero mandó la semana pasada un recado a Yolanda Díaz tachando de "populista" su petición. "Me parece muy importante hacer pedagogía fiscal. Es decir, todo no se resuelve con una bajada de impuestos, todo lo contrario" defendió la ministras de Hacienda.

"Creemos que la justicia fiscal empieza por arriba y no por abajo" ha criticado Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando le han preguntado por la decisión de Hacienda. La ministra de Trabajo también se ha quejado de que no ha sido informada por Hacienda sobre esta cuestión ni tampoco le han pedido opinión. "Nos hemos enterado por la prensa" ha dicho Díaz. El enfrentamiento entre ambos departamentos es total.