Las claves de la quita masiva de deuda de Hacienda: premios a las CCAA irresponsables y a las que suben el IRPF

El Ministerio de Hacienda ya ha puesto cifra a la barra libre de deuda autonómica que piensa a abrir "antes de final de año" para contentar a Cataluña. Tal y como anunció ayer lunes la propia ministra María Jesús Montero, el Estado se quedará con la friolera de 83.252 millones de euros de deuda regional.

Antes de conocerse está insólita cifra, era el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el que anunciaba que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había aceptado una quita de 17.104 millones en el pasivo de la Generalidad. Esta cuantía corresponde al 22% de la deuda que Cataluña tiene con el Fondo de Liquidez Autonómica, la línea de liquidez creada por Cristóbal Montoro en 2012 ante la inminente quiebra de algunas regiones.

Así, los territorios con mayores problemas financieros optaron por acudir al crédito barato del Estado en lugar de a los mercados (bien porque era mucho más caro o, directamente, imposible). La Comunidad de Madrid está entre las pocas que rechazó el FLA.

Ahora, según los cálculos del Gobierno, todas las autonomías del régimen común se van a beneficiar de una quita media del 19% de su deuda.

"Todas las regiones se van a beneficiar de esta condonación", celebró ayer María Jesús Montero en la rueda de prensa en la que explicó la fórmula de la quita. Una medida estatal "sin precedentes" añadía la socialista. Sin embargo, detrás de esta condonación generalizada, hay varias claves a tener en cuenta. Son las siguientes:

Excusa para cumplir con Cataluña

La idea de realizar una quita masiva de la deuda autonómica surge a finales de 2023, cuando el PSOE y ERC firman la condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña con el FLA a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

Como sería demasiado escandaloso que la prebenda de Sánchez al independentismo fuera dirigida exclusivamente a Cataluña, el Gobierno se ha visto obligado a incluir al resto.

Premios a las irresponsables

La asunción del Estado de 83.252 millones de euros no es más que hacer un nuevo reparto de ese pasivo entre todos los ciudadanos del país castigando a los que viven en territorios con menos deuda con el FLA, como Madrid, y premiando a las regiones más irresponsables o manirrotas en los últimos años, como Cataluña o Valencia, que han gastado considerablemente por encima de sus posibilidades vía deuda.

Esta decisión no es más que una especie de mutualización de deuda, que obliga a las regiones cuyos mandatarios decidieron no incurrir en más deuda a asumir la de los demás.

Recompensas por subir impuestos

Hacienda prevé realizar la absorción de la deuda autonómica en varias fases. En una de ellas ha establecido una condonación extra del 10% para las regiones que hayan subido el IRPF en los últimos años. "Es el nuevo elemento que metemos en la coctelera. Las que hayan ejercido esta competencia normativa, tendrán condonación adicional del 10%, porque han contribuido a tener más recursos" explicó Montero. "No he hablado de Patrimonio ni de Sucesiones, solo de IRPF, que es una comparativa homogénea" añadió.

Castigo directo a Madrid

La medida anterior castiga, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, cuya política regional histórica ha sido bajar el IRPF en todos los tramos del impuesto, frente a, por ejemplo, Cataluña, que ha optado por lo contrario. Sin embargo, la región de Ayuso es la autonomía que más recauda por IRPF del país, una recaudación que ha subido a pesar de las bajadas (al más puro estilo Laffer) de este tributo. Por tanto, el argumento de la responsable de Hacienda de aumentar los impuestos para "tener más recursos" se cae en este caso.

Otro agravio a Madrid se produce teniendo en cuenta que Cataluña tiene más del doble de deuda que Madrid pese a tener unas características económicas y poblacionales similares. Por ello, según los cálculos del Gobierno, la región de Ayuso podrá acogerse a una quita de poco más de 8.000 millones de euros, mientras que Cataluña disfrutará de los 17.000 millones.

Por tanto, de saber de saber que el Estado iba a acabar quedándose con las deudas del FLA y sin exigir ningún ajuste de las cuentas regionales, Madrid habría tenido muchos más motivos para ser irresponsable a nivel financiero.

Chantaje al PP

A pesar de que desde el Partido Popular rechazan esta quita masiva y votarán no el próximo miércoles, que el Ejecutivo haya establecido que Andalucía sea la región más beneficiada por la medida (más de 18.000 millones), seguida de Cataluña y luego Valencia (más de 11.000 millones) estaría condicionando y dividiendo a los barones regionales dentro del propio partido. ¿Qué político no querría más dinero para gastar? Que es a lo que incentiva este recorte artificial de su endeudamiento.

No se evaluará el gasto eficiente

Lejos de penalizar o criticar al excesivo endeudamiento de las regiones del país, Montero considera que las autonomías más endeudadas del país, como Cataluña, "tuvieron que buscar vía endeudamiento los recursos que no recibieron del Gobierno de Mariano Rajoy".

Tampoco habrá evaluaciones de gasto ni antes ni tras esta condonación. "Nosotros no estamos valorando a las CCAA por si han gastado mejor o han gastado peor", explicó la socialista. Por tanto, el Ejecutivo no ofrece ningún incentivo a la responsabilidad fiscal futura. Todo lo contrario. Las CCAA "van a encontrar mejor financiación" defiende Montero llamando a que acudan a más deuda.

¿Y si las CCAA lo rechazan?

Como ya avanzó Libre Mercado, fuentes de Hacienda no esperaban que ninguna región rechace la condonación que le ofrezca Sánchez. Sin embargo, aseguraron que, si esto sucediera que "no se le obligará a ninguna autonomía a aceptarla".

Ayer Montero se reafirmó. "Es voluntario. Si alguien no quiere condonación, que no se preocupe. No se le condona, pero ¿por qué no iban a querer?" se preguntó. "Me parece marciano que digan que no estos territorios. Confío en que digan sí y no sigan la consignas de Génova" señaló.

Navarra y País Vasco quedan fuera

Al no pertenecer al régimen común, el Gobierno ha dejado fuera a estos dos territorios.