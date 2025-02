Máxima tensión entre el Gobierno y las CCAA del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se ha celebrado este miércoles. Los consejeros de Hacienda populares se han levantado de la mesa y han dejado plantada a María Jesús Montero en mitad de la reunión donde se iba a debatir y votar la quita masiva de deuda autonómica de 83.252 millones de euros.

Al llegar al quinto punto del orden del día, relativo al impuesto a la banca, el consejero gallego, Miguel Corgos, que se estrenaba como vicepresidente del CPFF, le ha entregado un documento a Montero en el que rechazaban seguir hablando.

El siguiente y último punto de la reunión era la condonación masiva de la deuda autonómica establecida por el Gobierno para contentar a Cataluña. Y ese era el motivo de la discordia. Sin embargo, los populares se han levantado antes de llegar a ese asunto y se han marchado, por lo que su voto quedará como una abstención, según fuentes de Hacienda. Mientras tanto, una sorprendida María Jesús Montero les preguntaba si "¿os vais ya?" y ¿"no vais a esperar a mi respuesta?". Los consejeros de Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra permanecían sentados en sus asientos.

Como era de esperar, porque Hacienda ejerce el 50% del voto y sólo necesitaba a una región para que su idea saliera adelante, el resultado ha sido positivo para el Gobierno: el Estado se quedará con los 83.252 millones de euros de deuda autonómica.

"Deslealtad histórica", "pataleta"...

El enfado de María Jesús Montero era manifiesto, tras la rueda de prensa posterior a la reunión. "Hoy es un día histórico, por varias cuestiones. Nunca antes se había votado una propuesta tan trascendente para el bienestar de los ciudadanos de las CCAA" y "nunca antes había habido una deslealtad histórica y una falta de sentido de Estado" como la marcha de las regiones del PP de la reunión.

Montero no ha cesado en calificativos ante la fuga de consejeros. "Es una cobardía, un capitulo esperpéntico de política infantil", una decisión tomada "a modo de pataleta" ha continuado.

Al juicio de la socialista, los convocados populares "no se atreven a no seguir la instrucción de Génova y tiran por el camino del medio", que es el abandono de la mesa. Bien es cierto que si no se hubieran presentado a la cita, no habría habido quorum y no se hubiera podido celebrar el CPFF.

Montero ha añadido que "frente al boicot de la oposición irresponsable, este Gobierno va a seguir trabajando".