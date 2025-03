Inquietud por las prisas del BCE para lanzar el euro digital: "Hay que defender el efectivo por seguridad nacional"

El Banco Central Europeo (BCE) acelera sus planes para el lanzamiento del euro digital. El pasado 6 de marzo, el BCE celebró su reunión de política monetaria, en la que decidió volver a bajar los tipos de interés a pesar de que la inflación en Europa sigue sin estar controlada. Como es habitual, su presidenta, Christine Lagarde, dio una rueda de prensa para explicar esta decisión así como sus perspectivas para la economía europea. Sin embargo, también fue preguntada por un asunto que pretende transformar el panorama monetario del Viejo Continente: el euro digital.

Preguntada (puede leer aquí la comparecencia) por cuáles son los planes de su organismo sobre la puesta en marcha del euro digital después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya rechazado la creación de un dólar digital por parte de la Reserva Federal, Lagarde puso de manifiesto sus prisas por llevar a cabo el proyecto europeo.

Prisas por el euro digital

Según la banquera central, el BCE está inmerso en "acelerar el ritmo" de implantación del euro digital para impulsarlo "con todas las partes interesadas (es decir, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea) para que, finalmente, no lo demos por perdido, sino que lo hagamos realidad" respondió. "La fecha límite" que se ha marcado el BCE para sacarlo adelante es octubre de 2025.

"Nos estamos preparando para esa fecha" añadió Lagarde. Eso sí, "no podremos avanzar a menos que las demás partes, las partes interesadas (Comisión, Consejo y Parlamento), completen el proceso legislativo". Lagarde considera "crucial" la puesta en marcha del euro digital, y "para los agnósticos o escépticos, ahora parece más relevante e imperativo que nunca" aseguró.

Las palabras de Lagarde han sido objeto de polémica desde entonces. Por ejemplo, entre las asociaciones para la defensa del efectivo en España, como Denaria, las prisas de Lagarde han generado inquietud. "No tenemos nada en contra del euro digital, pero se hablaba de 2027 y ahora estamos hablando del 2025. Lo único que pedimos es que el euro digital tenga el mismo tratamiento que el efectivo, pero todavía no sabemos cómo lo van a hacer. Hay mucha incertidumbre" señala el presidente de Denaria, Javier Rupérez.

En Denaria llevan años denunciado las numerosas barreras al uso del efectivo existentes en España. Una de las más dañinas, es la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de limitar el pago en metálico a 1.000 euros bajo la excusa de la "lucha" contra el fraude y la economía sumergida. Rupérez denuncia que "somos el país más restrictivo de Europa" con este umbral.

¿Herramienta de control social?

Para el presidente de Denaria, la intención de los bancos centrales para crear estas monedas digitales (también llamadas CBDC) "es evidente que es la de contrarrestar a las criptomonedas", que con un sistema de descentralizado, encriptado y anónimo, están poniendo en jaque el monopolio de la moneda de los Estados.

Aunque el BCE asegura en su web que el euro digital "sería un complemento del efectivo y no un sustituto", hay sospechas fundadas de que acabar con el efectivo (o cercarlo todavía más) sería uno de los objetivos de la puesta en marcha de las monedas digitales (también llamadas CBDC).

Y es que, una de las claves está en el interés de las autoridades monetarias (y políticas) por acabar por el anonimato en los pagos. Ejemplo de ello fue el inquietante discurso que dio Lagarde en el año 2022 sobre el "anonimato total" de esta moneda digital común. La francesa señaló que "el anonimato total, como el que ofrece el efectivo, no es, en mi opinión, una opción viable" para la nueva moneda digital. Con estas palabras, Lagarde estaba admitiendo que su propio proyecto no contemplaría los mismos niveles de privacidad que le otorga el dinero efectivo a la población.

"Por seguridad nacional"

"El dinero físico posee unos principios y valores que el dinero digital no puede alcanzar. Primero, es un pago seguro porque si sólo hubiera dinero digital, ¿qué ocurriría si se cae el sistema o hay una emergencia nacional?" se pregunta Rúperez. "Hay que defender el dinero en efectivo por seguridad nacional" añade. Segundo, "el dinero en efectivo garantiza un pago privado".

Aunque el BCE promete que "el diseño" del euro digital "proporcionaría un nivel de privacidad superior al que ofrecen por lo general otros métodos de pago digitales", bien es cierto que donde verdaderamente está garantizado el pago anónimo es con el dinero efectivo. Según el BCE, "el Eurosistema no identificaría a las personas por sus pagos", sin embargo, no hay duda de que este organismo sería el que custodia los datos, por lo que no hay nada que garantice el tipo de tratamiento que el propio Banco Central o los Estados vayan a darle a esa información en el futuro. Otro riesgo sería el de los ataques informáticos.

Por todo ello, el presidente de Denaria insiste en que "el euro digital no debe convivir sin el dinero físico bajo ningún concepto". Ante las amenazas a las que se encuentra el efectivo, Denaria celebra este lunes en el Congreso la jornada "Inclusión financiera en España. El efectivo como solución financiera y sostenible".