Los datos clave para presentar la Declaración de la Renta 2024/2025

El 2 de abril comenzará la campaña para presentar la Declaración de la Renta y Patrimonio de 2024 para aquellos contribuyentes que realicen la declaración a través de internet. Por otro lado, los que quieran presentar la liquidación por teléfono tendrán que esperar hasta el 6 de mayo (solicitando cita previa desde el 29 de abril al 27 de junio). Mientras que, los que opten por realizar su declaración presencialmente en una de las oficinas de Hacienda tendrán que esperar hasta el 2 de junio. Para las tres opciones el plazo se extenderá hasta el 30 de junio.

Pasos para hacer la declaración

En primer lugar, se debe consultar los datos fiscales en la web de la Agencia Tributaria. Los datos fiscales son el conjunto de información que Hacienda tiene de cada contribuyente que incluye el DNI, nombre y apellidos y domicilio fiscal, entre otras cosas. Es importante revisar que la información que figura en su base de datos es correcta.

Desde la página web de la Agencia Tributaria se pueden consultar los datos fiscales identificándose con uno de estos cuatro métodos:

Con certificado o DNI electrónico ;

; Con Cl@ve Móvil (si estás registrado en el sistema Cl@ve);

(si estás registrado en el sistema Cl@ve); Con el número de referencia del borrador/declaración de Renta 2024 ;

; Utilizando la identificación de otro país como ciudadano de la UE (eIDAS)

Si es la primera vez que se accede a los servicios de la Renta del ejercicio 2024 "se mostrará una ventana para que ratifiques o modifiques, si fuese necesario, los datos de tu domicilio fiscal", como indican desde la página de Hacienda.

En segundo lugar, para realizar la Declaración es necesario aportar información adicional acerca de la situación económica personal. Según Caixabank, estos son los documentos que se deben aportar:

Documentos sobre la situación personal : esto incluye el DNI, número de IBAN o las referencias catastrales de inmuebles.

: esto incluye el DNI, número de IBAN o las referencias catastrales de inmuebles. Documentos para deducciones autonómicas : los documentos para justificar las deducciones que se llevan a cabo dentro del marco de las comunidades autónomas.

: los documentos para justificar las deducciones que se llevan a cabo dentro del marco de las comunidades autónomas. Documentos según el tipo de renta percibida: aquí se incluyen las rentas por rendimientos de trabajo o las ganancias y pérdidas patrimoniales.

Por último, La Agencia Tributaria dispone de un simulador para que los pagadores puedan hacerse a la idea de cómo va a ser el resultado de su Declaración de la Renta. Sin embargo, realizar esta simulación no equivale a realizar la Declaración.

Errores en la Declaración de la Renta

Según la empresa de soluciones integrales de gestión Wolters Kluwer, el principal fallo a la hora de realizar la Declaración es el de no comprobar los derechos a deducciones o exenciones. Además, Wolters Kluwer incluye como fallos comunes no indicar que se es familia numerosa o no haber solicitado con antelación de deducción por maternidad.

De igual manera, desde esta empresa señalan la importancia de revisar que los datos son correctos en el borrador de la Renta, ya que "el contribuyente no siempre es consciente de que si acepta dicho borrador con datos incorrectos la responsabilidad será suya y no de la AEAT".