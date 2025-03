Mientras el tiempo para dar marcha atrás se agota, el sector ha celebrado un nuevo acto aportando datos sobre por qué la energía nuclear sigue siendo imprescindible en España y las consecuencias que tendría abandonarla. En unas jornadas organizadas por la CEOE y Foro Nuclear, representantes de la industria y de varias consultoras han hablado de la encrucijada en la que se encuentra nuestro país mientras el diálogo entre el Ejecutivo y las propietarias sigue sin abrirse. El anfitrión, Antonio Garamendi, se manifestó en defensa de la tecnología nuclear: "Cuando no hay viento, hay que arrancar el motor", dijo sobre apostarlo todo a las renovables. El presidente de la CEOE avisó de que "nos crearía un auténtico problema de costes" prescindir de una tecnología que los empresarios "apoyan con normalidad, como cualquier otra" y que es "segura, eficiente" y también limpia.

El acto contó también con la presencia de Jordi Sevilla: el ex ministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora responsable de Inteligencia de la consultora LlyC firmó hace unos meses el informe Nucleares para consolidar una transición energética limpia en defensa de la continuidad del parque nuclear español y presentó ante los empresarios sus principales conclusiones. También aprovechó para explicar por qué hoy en día cree que "en este momento cancelar el calendario de cierre es una prioridad y no hacerlo, una irresponsabilidad".

De joven, señaló Sevilla, "llevaba lo de ‘Nucleares, no, gracias’" y también, contó, estuvo "en el equipo de gente que trasladó al programa del PSOE" de Pedro Sánchez "la idea del cierre". Ahora, según dijo, hay dos razones "fundamentales" para que haya pasado a pensar que "sería un error hacerlo". Por un lado, el economista recordó que fue presidente de Red Eléctrica Española: "He escuchado a los que saben, a los ingenieros, a los operadores. He visto las tripas" del sistema, dijo el exministro, y "no desvelo ningún secreto si digo que me trasladaron que no parecía oportuno abordar un cierre como este". Seguir con el calendario, señaló, "es asumir un riesgo muy alto e innecesario" para el suministro.

Como segunda razón, Sevilla mencionó la situación geopolítica y cómo vivimos un "momento en que nada de lo que pensábamos hace un año tiene valor hoy día". "Nos hemos dado cuenta de que no pintamos nada, que no somos el ombligo del mundo" y que nos quieren "trocear", dijo al referirse al giro estadounidense con la llegada de Donald Trump al poder y sus diálogos con Vladimir Putin frente a la posición europea. "Si está cambiando todo, si ahora las preguntas son otras, si ahora no me vale todo aquello con lo que se había construido Europa", entre otras cosa la energía barata disfrutada gracias al gas ruso, Sevilla planteó la necesidad de un cambio de enfoque en ámbitos como el energético, en el que está claro que hay que conseguir que el continente sea "casi, casi autosuficiente". En su opinión, hay que ir "desenganchándonos" de dependencias externas e ir "hacia un modelo que garantice el suministro eléctrico a un precio que permita ser competitivos". Y en ese camino, apuntó, está la nuclear, calificada de verde por la taxonomía europea.

Moratoria de diez años

¿Por qué, si "en este momento la nuclear es la fuente principal de energía eléctrica limpia de Europa", el Gobierno no se apea de una decisión "tomada hace tiempo? Sevilla desmontó las razones que desde el Ejecutivo le han manifestado para continuar adelante con el plan: por un lado, el argumento de que "hemos optado por las renovables". Para el exministro, una y otra "son perfectamente compatibles", e incluso si se cumplieran los objetivos de desarrollo del PNIEC de hasta un 80% de generación renovable en 2030 "aún faltaría un veinte por ciento" para garantizar la demanda que es justo el peso de la nuclear hoy por hoy.

"Esa respuesta a mí no me vale", respondió Sevilla, que pasó luego a responder al otro argumento gubernamental, que "las empresas lo pactaron con Enresa". "Yo quiero creer que la política energética la decide el Gobierno, no las empresas", dijo Sevilla, que reclamó que el Ejecutivo asuma su capacidad de diseñarla y tome la iniciativa de "hablar con las propietarias" sobre los asuntos sobre la mesa, entre ellos la ausencia de rentabilidad por la elevada carga fiscal. "Que se sienten y lo discutan", demandó, proponiendo "como mínimo una moratoria de diez años" en el cierre nuclear para asegurarnos de que "no asumimos un riesgo". "La gente tiene el vicio de dar al botón y que la luz se encienda, y no podemos asumir el riesgo de problemas de suministro por una decisión precipitada. Me gustaría que el Gobierno tomara la iniciativa", dijo insistiendo en la necesidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez explique si "es consciente" de que por seguridad, autonomía o precio quizás hay que dar marcha atrás.

Un "debate existencial"

Entre las enseñanzas tras pasar por Red Eléctrica, Sevilla citó el hecho de que el parque nuclear aporta al sistema "una firmeza que no le dan las renovables" o el hecho de que "un sistema eléctrico cien por cien renovable no funciona". "Yo creo que en este momento el Gobierno debería se prudente", dijo insistiendo en que en el mundo de hoy "no debemos buscar certezas". El debate, avisó, "no es académico; es un debate existencial", y alertó de que "no tenemos mucho tiempo", proponiendo aplazar al menos uno o dos años el cierre mientras empresas y ejecutivo "se sientan a negociar".