La cuesta de enero más insoportable: todos los precios que suben en 2022

El año 2022 arrancará marcado por unos niveles de inflación nunca vistos en España desde hace tres décadas. En concreto, diciembre ha terminado con el índice de precios de consumo (IPC) disparado al al 6,7%, la tasa más alta desde marzo de 1992.

Los precios de la electricidad han influido sobremanera en esta subida, aunque la realidad es que este incremento se está dando ya de manera generalizada en todos los productos. La mejor prueba es el aumento de la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y la parte energética (es decir, el componente volátil). Si en agosto este indicador crecía una décima, en septiembre crecía otras tres, en octubre lo hacía en cuatro décimas y ya en diciembre otras cuatro décimas, hasta el 2,1%.

Pero a pesar de que el IPC interanual encadena doce tasas positivas consecutivas y que está restando mes a mes cada vez más poder adquisitivo a los ciudadanos, el discurso del Gobierno continúa siendo el de restarle importancia a la inflación. A continuación, las subidas más destacadas con las que se inaugura el 2022:

La luz, sin freno

En el caso de la luz, los mercados de futuros apuntan a que el precio mayorista de la electricidad (pool), que impacta directamente en el recibo de los hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC), seguirá en el arranque de 2022 por encima de los 300 euros por megavatio hora (MWh). Eso supone una subida de más de un 500% desde que Sánchez llegara a Moncloa.

En lo que respecta a la parte fija del recibo de la luz, los cargos -que incluyen, entre otros, las primas de las renovables o los impuestos-, que establece el Gobierno, registrarán un recorte de más del 30% a partir de enero con respecto al inicio de 2021, aunque inferior a la bajada del 96% que se aplicó en la segunda mitad del año. Además, en abril el Gobierno ha previsto volver a subir el IVA de la luz del 10% al 21%. Mientras, los peajes -con los que se retribuyen las redes-, que fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), registrarán una bajada media del 4,6%.

Como ya ha publicado Libre Mercado, a pesar de que el Gobierno presuma de las bajadas fiscales al recibo de la luz, Hacienda está llenando sus arcas por el coste de la emisión de CO2, un impuesto encubierto. En total, el Gobierno ingresará una partida de 2.246 millones de euros por este concepto (casi el doble de lo previsto).

Además, hay que tener en cuenta que el propio encarecimiento de la electricidad se traduce en un incremento de la recaudación del IVA y el impuesto especial de la electricidad, porque el precio de la energía ha subido, aunque estos impuestos hayan bajado.

El gas

En lo que respecta al gas natural, las tarifas reguladas subirán, al menos, un 5,48% desde el 1 de enero de 2022 para aquellos consumidores acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR). El Gobierno ha limitado esta subida, que hubiera supuesto aumentar la factura anual más de un 83%, con un parche y se niega a bajar el IVA del gas.

Gasolinas

Mientras tanto, los carburantes arrancarán 2022 alejados de los máximos de finales de noviembre, después de cinco semanas a la baja, pero con un incremento a lo largo de 2021 del 25% en el caso de la gasolina y del 27% en el del gasóleo, según datos del Boletín Petrolero de la UE. No solo no es que el Gobierno no haya bajado impuestos a los combustibles este año, es que planea subirlos al diésel.

Vivienda

El mercado inmobiliario estará pendiente este año de la Ley de la Vivienda, que volverá al Consejo de Ministros en 2022. Su aprobación, tras superar el trámite parlamentario, se espera para el segundo semestre.

Los expertos inmobiliarios creen que las medidas del Ejecutivo tendrán el efecto contrario al deseado y, en lugar de controlar los precios de la vivienda, sobre todo de los alquileres, estos se dispararán. De hecho, la vivienda nueva y usada cierra 2021 un 4,3% más cara, según Tinsa, mientras que desde Idealista se apunta que la vivienda usada ha subido un 2,8% en los últimos 12 meses.

A eso se suma el encarecimiento de los materiales, que está provocando subidas en el precio de las nuevas construcciones, además de demoras en las entregas. Tampoco hay que olvidar el catastrazo de Hacienda para subir los impuestos a la vivienda por la puerta de atrás.

Cuota de autónomos

El Gobierno ha elevado las cuotas que pagan los autónomos a la Seguridad Social entre 5 y 21 euros al mes desde el 1 de enero, dependiendo de la base por la que coticen, tras la subida de las bases máximas y mínimas, así como de los mayores tipos de cotización que deberá asumir el colectivo.

La base mínima de cotización de los autónomos pasará a ser en 2022 de 960,60 euros mensuales, en tanto que la base máxima se incrementará desde los 4.070,10 euros de ahora a 4.139,4 euros.

Subirá el precio de los coches

La compra de un coche vendrá acompañada de una subida de 12 euros en la letra mensual para el conductor a partir del 1 de enero de 2022 con motivo de la entrada en vigor de la subida del impuesto de matriculación del Gobierno.

Así, la entrada en vigor de la normativa de emisiones WLTP afectará a la mitad de la oferta actual de coches a la venta, así como la falta de stock con una demanda "viva" que provoca un encarecimiento de los precios, en paralelo a la caída de los descuentos. Se estima que el 40% de los vehículos nuevos verán incrementado su precio entre 800 y 1.000 euros dependiendo del modelo y de las emisiones.

Peajes

A partir del 1 de enero de 2022 se incrementarán en un 1,97% las actuales tarifas de las autopistas dependientes del Estado para ajustarlas al IPC, según ha informado el Ministerio de Transportes. Excepcionalmente, cuatro autopistas serán objeto de una subida adicional de tarifas, la AP-7 Alicante-Cartagena (2,99%); la AP-9 Ferrol-Portugal (2,99%); la AP-46 Alto de las Pedrizas-Málaga (2,99%) y la AP-6 Villalba-Adanero (2,84%).

Por el lado de las tasas aeroportuarias, estas quedarán congeladas en 2022, por lo que se mantendrán en los niveles previos a la pandemia con el fin de seguir relanzando la recuperación económica y, en concreto, del sector turístico.

Transporte público

La Comunidad de Madrid ha reducido el precio del abono de transporte para los usuarios mayores de 65 años, que pasará de 6,3 euros a 3,3 euros en 2022, y la nueva tarifa anual será de 33 euros. En cambio, el Consejo de Administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) acordó el pasado 22 de diciembre mantener las tarifas del transporte público del área de Barcelona para 2022.

Los sellos suben un 7%

Correos ha subido un 7% el precio de los sellos necesarios para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta veinte gramos de peso a destinos nacionales para 2022. La tarifa pasará ahora a ser de 0,75 euros, lo que supone un aumento de cinco céntimos, precio que se aplicará a partir de este sábado 1 de enero.

Electrodomésticos

El próximo 1 de enero de 2022, los consumidores españoles contarán con un año más de garantía en sus productos. Hasta ahora, la garantía era de 2 años, pero con la nueva ley del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tendrán un año más. Es decir, un total de 3 años. Los comerciantes avisan de que su implantación provocará una subida de los precios de estos productos.