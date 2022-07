La recaudación se desboca por la inflación y Hacienda ingresa 100.000 millones en cinco meses

Los ingresos de la Agencia Tributaria española siguen desbocados. El pasado mayo, describieron una subida del 19% en relación con el quinto mes del ejercicio anterior. En la misma línea, si agregamos todos los caudales obtenidos por las Administraciones Públicas entre enero y mayo de 2022, podemos ver que la subida acumulada también es del 19%.

Las subidas recaudatorias de mayo tienen especial significación porque, al contrario que el pasado año, se han suspendido los ingresos generados por dos tributos: el que grava el valor de la producción de energía eléctrica, que se ha suprimido temporalmente, y el canon del agua, que ha sido retirado a raíz de una sentencia judicial.

Pero, aunque estas medidas han supuesto una merma de ingresos que ronda los 368 millones de euros, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez está beneficiándose de un fuerte aumento de la recaudación obtenido por dos vías: la primera son las más de diez subidas de impuestos aprobadas tras el estallido de la pandemia; la segunda es el efecto de la inflación sobre los ingresos tributarios.

De los diecinueve puntos porcentuales de subida recaudatoria, dieciséis se explican por tres factores: los ingresos por IVA, que están desbocados y crecen más de un 21% como resultado de la crisis inflacionista; la subida de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo, que eleva la recaudación obtenida por dicha vía en un 13%; y el peor tratamiento impositivo que enfrentan las empresas, mermadas por una fuerte caída en las devoluciones del Impuesto de Sociedades.

La recaudación llega a 100.000 millones

En números redondos, la Agencia Tributaria ha rozado en mayo de 2022 el umbral de los 100.000 millones de euros recaudados desde comienzos del ejercicio. Por comparación, los datos para enero-mayo de 2021 arrojan unos ingresos de algo más de 80.000 millones de euros. Por tanto, aunque el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos insista en que ha tomado algunas medidas de alivio fiscal, lo cierto es que solo ha devuelto a los contribuyentes una fracción de los casi 20.000 millones de subida recaudatoria registrada en lo que va de 2022.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la evolución del IVA y los datos de la Contabilidad Nacional parecerían indicar que el impacto de la subida de precios está siendo mayor de lo que traslada el IPC, indicador de referencia para medir la inflación. Al fin y al cabo, aunque el IPC alcanza el 10%, las cifras del IVA nos hablan de una subida recaudatoria del 19%, mientras que los números de la Contabilidad Nacional apuntan que las familias han reducido un 20% su demanda. De modo que la dentellada de la inflación podría ser incluso mayor de lo que se refleja en el IPC, motivo por el cual no tiene sentido que el gobierno pretenda que el Instituto Nacional de Estadística rebaje este tipo de indicadores, que no solo se calculan de forma homogénea, sino que además capturan menos, no más inflación de la que se estaría dando.