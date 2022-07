El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo ayer balance de lo que llevamos de año antes de comenzar oficialmente las vacaciones. Entre otras cosas, anunció que el Ejecutivo comunicará el lunes un paquete de medidas para ahorrar energía y "reducir la factura energética".

Pero la única medida concreta que avanzó llegó al final de su intervención: "He pedido a los ministros" y se lo pedirá, dijo, al sector privado, "que cuando no sea necesario no utilicen la corbata, porque así haremos frente al ahorro energético". Él mismo se puso como ejemplo señalando cómo ha prescindido de ella en esa comparecencia. Tampoco aparecieron con ella otros cargos de Moncloa presentes, como Félix Bolaños.

Pues este anuncio no ha sentado nada bien a Acotex, la patronal de las tiendas de moda, que ha cargado este sábado contra la recomendación del presidente del Gobierno que, por otra parte, y haciendo alarde, una vez más, de la contradicción que existe entre el mensaje que envía y su forma de actuar, no dudó en utilizar a continuación un Super Puma para para trasladarse desde el Palacio de la Moncloa hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz, es decir, para recorrer exactamente una distancia de 25,8 kilómetros.

Según Acotex, la recomendación de Sánchez de no llevar corbata para ahorrar energía puede "provocar el cierre de negocios". "No se pueden admitir recomendaciones de un presidente del Gobierno que pueden provocar el cierre de negocios y la pérdida de puestos de trabajo", ha criticado el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, en un comunicado donde recuerda que muchas empresas textiles se dedican a la fabricación y venta de complementos masculinos.

La patronal ha mostrado su "indignación" contra la recomendación, que Zamácola tacha de "ridícula" e "intolerable", porque perjudica a un sector que se ha visto gravemente afectado por los efectos de la pandemia.