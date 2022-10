El Círculo de Empresarios acusa al Gobierno de "hacer un roto" a la economía con los Presupuestos

Han pasado tres semanas desde que la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero presentara en sociedad el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2023, y no hay día en el que un organismo o instituto no alerte de lo mal planteados que están. La AIRef, el Banco de España, Funcas, el Instituto de Estudios Económicos, la CEOE y hoy el Círculo de Empresarios coinciden en alertar de que las previsiones económicas en las que se sustentan estas nuevas cuentas públicas no son realistas y trabajan en un escenario de crecimiento de nuestra economía muy superior al que los demás calculan.

Estos presupuestos "no resultan creíbles y son imprudentes e insolidarios", advierte el Círculo de Empresarios, que este martes ha convocado una rueda de prensa en la que le ha pedido a Pedro Sánchez que los devuelva y que presente otros que se ajusten a la realidad. Detrás de esta configuración de cuentas públicas cree que hay un interés solamente político. "Con un aroma electoralista estos presupuestos no son los presupuestos que necesita nuestro país para conseguir su recuperación económica", alertaba ya en la introducción el presidente del Círculo, Manuel Pérez Sala. De hecho, ya se han encargado de recordar en la comparecencia que España "ocupa el último lugar en la UE" en la recuperación económica de los niveles pre pandemia. Y este es el motivo por el que reclaman una "política fiscal prudente".

A la hora de pedir unos presupuestos "realistas", el vicepresidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, ha pedido que se empiece ya a corregir el déficit. El cual prevé se dispare a partir de 2023 con los datos facilitados por el Gobierno en el proyecto de Presupuestos. Y en este sentido alerta del desfase que hay entre el cálculo gubernamental y el que ellos hacen en la balanza de ingresos y gastos. "¿Ante el éxito de ingresos que se hace? ¿Un ejercicio de prudencia extraordinaria para los dos próximos años para corregir lo que hay que corregir? ¡Pues no señor! Suben los ingresos un 6% y suben los gastos un 10,7", explicaba con absoluta claridad Nin. Y ante la recaudación adicional en la que el Gobierno se basa para subir su nivel de gasto, el vicepresidente del Círculo explica que no se justifica. "No nos parece prudente vincular ingresos adicionales por hechos coyunturales para financiar un gasto permanente" porque si aumenta la presión fiscal y la lleva a gastos estructurales "estoy haciendo un descosido, un roto", decía coloquialmente.

Al hablar de "ingresos adicionales" se refiere a la recaudación extra a través del IRPF, el IVA, el impuesto de Sociedades o "las nuevas figuras" que contempla el Ejecutivo para el próximo año que no harán más que agravar la situación. Y en este sentido, Nin ha denunciado públicamente la situación límite a la que el Gobierno está llevando a empresas y familias. "La carga que tienen que soportar en estos momentos (tanto financiera como inflacionaria) es extraordinaria. Si a esta carga se le añade una presión fiscal sobrevenida de esta magnitud, vamos a abocar a los que pagamos impuestos a una situación extraordinariamente difícil", decía preocupado. Por eso reclama que de inmediato se emprenda el camino de la "corrección" del déficit y lo justificaba diciendo que " alcanzar techos de gasto históricos suelen llevar aparejadas malas noticias de futuro" y que "niveles de deuda como los que vamos a ver son peligrosos", porque nos pueden llevar problemas de liquidez en un momento en el que el Banco Central Europeo no presta tanta ayuda a los estados.

Crítica unánime

El análisis presupuestario de hoy del Círculo de Empresarios reclamando responsabilidad y cuentas reales al Ejecutivo, se suma a las de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que la semana pasada ya denunció la "falta de realismo" entre los ingresos y los gastos calculados en el Presupuesto, en el que no se facilitan datos del impacto real que puedan tener los fondos europeos y donde echaba en falta información de más de 1.200 millones de euros. El Banco de España hace tres semanas que enmendó las cuentas públicas por estar basadas en un crecimiento para 2023 muy inferior al calculado por el Ejecutivo. Éste tiene la expectativa de crecer un 2,1%, sin embargo el organismo gobernado por Pablo Hernández de Cos, a punta a un 1,4%. Y Funcas lo ha llegado a rebajar hasta el 0,7%. Hoy incluso el director de coyuntura de FUNCAS, Raymond Torres, ha discrepado sobre las previsiones de gasto con el Gobierno. Según éste último subirá un 2,7%, según FUNCAS, un 5.

Todas estas discrepancias con las previsiones que ha hecho el Ejecutivo, las ha querido destacar el vicepresidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin. "Hay una crítica unánime y esto es muy interesante porque cuando hay una coincidencia de opiniones criticas es que algo hay que tener en cuenta", zanjó.