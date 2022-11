Holanda choca con Calviño y pide a Bruselas que vigile de cerca las cuentas de países como España

Hace aproximadamente un año la Comisión Europea retomó el proceso de revisión de las reglas fiscales que deben cumplir los estados miembros, una tarea que quedó paralizada durante la crisis del coronavirus y que coincidió con la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad. Ese que obliga a los Estados a no sobrepasar el 3% de déficit público.

Según Funcas, la razón que tiene Bruselas para acometer esta reforma en las directrices fiscales es simple: no están funcionando. En esencia, estas reglas son complejas, de difícil aplicación y cuentan con una baja credibilidad, ya que los Estados las incumplen sistemáticamente. Y España como la que más. En la misma línea, la AIREF considera como "ineficaces" las reglas actuales, ya que no han impedido que la deuda se dispare hasta niveles "nunca vistos", y no han logrado, ni si quiera en tiempos de paz, que se diseñen políticas estables en el ámbito fiscal.

Pues bien, la Comisión ya tiene preparada su nueva propuesta de revisión de reglas fiscales y tiene previsto presentarla la próxima semana, con el objetivo de que empiecen ya a funcionar para el año 2024.

Como es de esperar, cada país miembro tiene sus propios intereses respecto cómo debe ser el nuevo sistema por el cual Bruselas supervisa las cuentas de los Estados. Algunos, como España, piden que este sea más flexible y pragmático, con "sendas de reducción de déficit y deuda adaptadas a la situación de cada país" y que refuercen "la inversión en la doble transición verde y digital", explicó Nadia Calviño en febrero.

Pero, sin embargo, otras naciones más responsables fiscalmente, como Alemania o Países Bajos, hartas de pagar los platos rotos de los manirrotos del sur, son partidarios de que el nuevo mecanismo de estabilidad fiscal sea más riguroso.

En este sentido, el Gobierno de Países Bajos ha hecho pública este miércoles su posición al respecto, defendiendo la necesidad de las reglas fiscales revisadas establezcan objetivos numéricos "consistentes", así como una mayor credibilidad de los mecanismos dirigidos a garantizar el cumplimiento, reduciendo la discrecionalidad del proceso de aplicación.

Países Bajos pide más control

En una carta remitida ayer al vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, la ministra holandesa de Asuntos Económicos, Sigrid Kaag, ha pedido que la postura de su país sobre cuestiones como el cumplimiento y la supervisión se tenga muy en cuenta.

Y ha explicado en qué se basa esta postura: "El enfoque holandés de este debate se centra en tres elementos: convergencia económica al alza, sostenibilidad de la deuda y supervisión eficaz", apunta Kaag, quien cree que cumplimiento y control de las normas ha sido insuficiente en el pasado, por lo que considera necesario mejorarlos para salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas en la UE.

En esencia, la ministra holandesa piensa que el cumplimiento de las normas debe mejorarse con reglas más simples y objetivos numéricos más consistentes, que garanticen la igualdad de trato entre los estados miembros. Para lograrlo, Países Bajos quiere que se establezca una "regla de gasto" en cada país, que fije el montante máximo de gasto que los Estados puedan acometer.

Asimismo, el país con capital en Ámsterdam defiende que los mecanismos de aplicación y la supervisión de las normas "pueden hacerse más creíbles" para evitar el retraso de esfuerzos presupuestarios. Para ello, piden que la Comisión y el Consejo tomen medidas cuando los Estados incumplan las normas, incluida la aplicación de procedimientos de déficit excesivo. E incluso plantean la posibilidad de que el Consejo Fiscal Europeo (EFB) tenga mayores poderes para auditar la implementación de las normas fiscales.

"Tenemos que tomar un punto de vista diferente sobre los procedimientos de déficit excesivo: no deben verse como un castigo sino como pasos predefinidos para ayudar a corregir los desequilibrios presupuestarios", ha expuesto la responsable de las finanzas públicas holandesas.