Fedea tumba las medidas de Sánchez: "Están ayudando a grupos que no las necesitan"

Este martes la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha protagonizado un desayuno informativo en el que ha compartido las conclusiones de su último boletín de análisis, en el que aborda la económica actual y las medidas adoptadas como respuesta a la crisis inflacionaria tras la guerra de Ucrania.

Ángel de la Fuente, director de Fedea, ha recordado durante su presentación que la economía española muestra "signos claros y crecientes de estancamiento", pese a que algunos indicadores resisten mejor, como el empleo o la recaudación tributaria. También ha recalcado que buena parte de esta situación es atribuible al aumento de los precios de las materias primas o la energía, poniendo de ejemplo que el precio del gas natural ha llegado a multiplicarse por 8.

En este sentido, sin embargo, el economista ha cargado contra algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el precio del gas, alegando que "lo del tope al gas está mal dicho". "Lo que estamos haciendo es subvencionando el gas que utilizan los ciclos combinados, y esa subvención se le carga a los consumidores", ha explicado.

Asimismo, desde Fedea entienden que las medidas de alivio al problema de la inflación no se han planteado de la manera más eficiente y efectiva, ya que algunas de ellas "están ayudando a grupos que no las necesitan". En este sentido, la casa de análisis ha criticado las subvenciones generales al consumo eléctrico, y ha recalcado que el tipo impositivo efectivo de la tarifa regulada ya es del 0%. "Estamos tapando el síntoma pero no estamos solucionando el problema", ha indicado Ángel de la Fuente.

El informe de la fundación estima que "las rebajas de impuestos y cargos eléctricos y la bonificación a los carburantes tendrán un coste total cercano a los 17.000 millones de euros durante 2022". Y expresa que "esta suma permitiría financiar ayudas directas muy importantes a los hogares de rentas bajas y medias sin distorsionar las señales de precios que incentivan el ahorro de energía y la inversión en renovables". A modo ilustrativo, el director de Fedea ha explicitado durante su intervención que este montante de ayudas podría sustituirse, por ejemplo, por un cheque de 1.900 euros anuales para todos los hogares con rentas mensuales inferiores a 2.000 euros.

Además, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha abogado por la necesidad de establecer un pacto de rentas, ya que "los salarios deberían subir menos que la inflación, en la línea con la subida a los funcionarios", para no cronificar el ascenso de precios, ha señalado su director. Este ha destacado que el pacto "debería aplicarse también a los pensionistas", los cuales han obtenido una gran revalorización de sus ingresos de la que no han disfrutado el resto de ciudadanos.

Medidas mal diseñadas

Por otro lado, el director de Fedea se ha referido otras de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Sánchez, como los gravámenes extraordinarios sobre la banca o las energéticas, considerando que estas son "arbitrarias". En esta línea, ha indicado que estos tributos "violan el principio de igualdad", ya que "no puedes elegir a dedo a determinados sectores y perjudicarles". Además, ha criticado estos nuevos impuestos, pese a que se presentaron como una forma de gravar los beneficios extraordinarios, realmente gravan los ingresos. "A lo mejor acabamos gravando a empresas que no generan beneficios", ha añadido, señalando además que hay sectores que cuentan con mayores tasas de rentabilidad que la banca o la energía.

En cuanto a la necesidad de llevar a cabo un reforma fiscal, el economista de Fedea ha remarcado la necesidad de que esta esté "bien diseñada, y no sea una serie de parches, metiéndose con los ricos o determinadas regiones". En cualquier caso, ha remarcado que en el medio y largo plazo en España no hay espacio para una reducción de impuestos generalizada, debido al difícil estado en el que se encuentran las cuentas públicas. Lo que sí ha remarcado es la necesidad de que se produzca una deflactación automática del IRPF, "para que no haya subidas ocultas" del mismo: "Si suben los impuestos, que se sepa".

Y en cuanto a la rebaja del IRPF aprobada por el Ejecutivo para las rentas bajas, desde Fedea insisten en que el mecanismo utilizado, en el que se aumenta la deducción por ingresos del trabajo, no es el más adecuado ni eficiente técnicamente, ya que fija un tipo marginal del 60% en las rentas de entre 15 y 21 mil euros.

Ángel de la Fuente lo ha explicado de la siguiente manera: "A las rentas por debajo de un nivel, de su base imponible se resta una cantidad fija, que va menguando según aumenta la renta". Así, con la reforma de Sánchez, "por cada euro adicional que ganas, te quitan 1,5 euros, por lo que tu base imponible aumenta en 2,5 euros. Y como ese aumento de la base liquidable se grava al 24%, resulta que el 60% de lo que ganas de más te lo quita Hacienda. Es un desincentivo muy fuerte".