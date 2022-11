Los transportistas siguen adelante con la huelga con el sector dividido

La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera mantiene la huelga prevista desde la medianoche del próximo lunes después de haberse reunido esta mañana con el Ministerio de Transportes.

El presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, ha declarado a tras la reunión que el paro indefinido desde la medianoche del lunes se mantiene por la situación "agobiante económicamente" de los transportistas, y que queda a la espera de una respuesta del Gobierno a las solicitudes planteadas en el encuentro.

Entre las peticiones planteadas al Gobierno figura un aumento de los inspectores del Ministerio y de las comunidades autónomas para vigilar que no se pague a los transportistas por debajo de costes y un plan "formal" de inspección. Hernández señaló que, aunque la ley no permite a los cargadores pagar a los transportistas por debajo de los costes, "si se realiza bajo un contrato continuado no se puede sancionar al cargador". Se quejó de que la propia ley posibilita la "evasión".

Desde la plataforma de transportistas quieren un acuerdo firmado con lo pactado, y de no ser así, amenazan con consecuencias: "Deben pronunciarse si tienen la voluntad de que se produzca bajo un acuerdo firmado, o de lo contrario, ocurrirá lo que ya sabéis", ha indicado su presidente.

Por su parte, desde el Ejecutivo aseguran que han pedido a la Plataforma que recapacite y desconvoque un paro que "no beneficia a nadie, ni dentro ni fuera del sector" y que ha sido rechazado de forma "unánime" por la inmensa mayoría del sector del transporte y la logística, por la distribución, por la industria de la cadena agroalimentaria, así como por los representantes mayoritarios de patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.

En este sentido, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha confiado, este jueves, en que el paro de transportistas "no se lleve a cabo porque no tiene sentido". También ha recalcado que se trata de un paro patronal, no de una huelga, y ha remarcado la importancia de garantizar a los transportistas que quieran trabajar a partir del día 14 –jornada para la que está convocada el paro– lo puedan hacer.

Por su parte, la ministra de Industria, Reyes Maroto ha reconocido que el Gobierno está "preocupado" y ha recordado el "impacto que tuvo la anterior huelga" para exigir a los convocantes "responsabilidad". "Siempre digo que lo que se puede acordar en una mesa no hay que llevarlo a las calles y eso es lo que pido: responsabilidad", ha insistido la ministra socialista.

División en el sector

Pese a que el paro convocado por La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera se mantiene, lo cierto es que no cuenta con el respaldo de muchas de las organizaciones sindicales y empresariales. En este sentido, las organizaciones territoriales de la Federación Nacional de Transporte (Fenadismer), que agrupa a buena parte de las pequeñas y medianas empresas del sector, han acordado por unanimidad no secundar el paro indefinido.

"Al entender de la Federación, el sector del transporte por carretera no se encuentra en la actualidad en la misma situación crítica que atravesó a principios de año como consecuencia de la brutal escalada de los precios de los combustibles, que si bien en la actualidad se encuentran en precios elevados, las medidas aprobadas han permitido a los transportistas poder incrementar sus tarifas en estos meses y asimismo disfrutar de bonificaciones y ayudas directas para compensar dicho impacto", argumenta.

En este sentido, Fenadismer confía en que el Gobierno "se comprometa" a mantener a partir del próximo mes de enero estas medidas, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre.

Por otro lado, CCOO y UGT, que no apoyan la convocatoria, han manifestado que el paro convocado no es una huelga y, por lo tanto, no tiene la cobertura legal para organizar piquetes informativos ni permite que los camioneros asalariados puedan parar.

CCOO ha expresado que los argumentos de los transportistas son "legítimos pero desproporcionados", puesto que la ley que prohíbe trabajar a pérdidas contó con el visto bueno de la plataforma convocante y solo tiene dos meses de recorrido. "No es razonable convertir un problema de incumplimiento de la legalidad por parte de los cargadores en un paro general contra la sociedad española", sentencian.

Por su parte, UGT ha añadido que es "irresponsable" someter al resto de transportistas y trabajadores del transporte de este país a un paro patronal convocado por "una minoría".

También desde el sector alimentario se han mostrado en contra del paro convocado, según hicieron público este lunes en un comunicado conjunto. Concretamente, La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), así como asociaciones empresariales –como AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agro-alimentarias de España o FIAB– y representantes de la cadena alimentaria y hostelería, reclamaron que se garantice "la seguridad y el abastecimiento" de productos y materias primas.

Desde estas organizaciones se ha pedido "que no se repitan las graves incidencias y episodios violentos que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria con motivo del último paro del transporte de mercancías", en la que, según relatan en un comunicado, "se impidió la libre entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas, dificultando la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento de la cadena alimentaria". "Exigimos que se garantice la seguridad y el derecho al trabajo de todos aquellos transportistas que no quieran secundar el paro", han pedido.

Los supermercados hacen acopio especial

Pese al paro previsto de próximo lunes, los supermercados no están notando, por el momento, situaciones de acaparamiento de productos. Al menos eso han asegurado desde la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), indicando que los supermercados andaluces no han observado un aumento de la demanda, tal mismo tiempo que han pedido al Gobierno que garantice la seguridad y el abastecimiento de productos y materias primas en un momento "especialmente crítico" para el sector.

El director general de la Confederación, Álvaro González de Zafra, ha señalado que, "aunque el consumo se mantiene estable, los establecimientos van a hacer un acopio extraordinario para evitar el posible desabastecimiento en caso de huelga".

Zafra ha puesto de relieve que "no es el momento oportuno" para convocar una huelga en el sector del transporte, "no solo por las fechas, cercanas al Black Friday y a la campaña de Navidad, sino por los exponenciales incrementos de costes que sufren consumidores y empresas". "No compartimos el momento ni la oportunidad", ha añadido Zafra, recalcando que el paro de los transportistas tendrá un impacto "muy perjudicial, sobre todo para las pymes".