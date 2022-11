De los creadores del diario de la vaca, del fin de las "ovejas bombero" o del "campo contamina demasiado", llega el último ataque al mundo rural: esta vez, Pedro Sánchez se ha empeñado en rediseñar los cultivos. El Gobierno quiere imponer a los agricultores un sistema de "rotación mejorante" de las especies plantadas con el fin de exigir el sembrado de legumbres. Y el Ejecutivo, según alerta ASAJA, ni siquiera se ha preocupado de saber si hay semillas suficientes.

Es complicado encontrar una etapa en la que se haya bombardeado regulatoriamente más al campo. A cuenta de la Agenda 2030 o de los que defienden la Agenda 2030.

Los agricultores y ganaderos se enfrentan en estos momentos a una competencia exterior disparada y desequilibrada en las exigencias regulatorias, a requisitos medioambientales cada día más duros en materia de fertilizantes y sistemas de alimentación y control, a subidas de impuestos y cotizaciones, y a inventos del Gobierno como el diario de la vaca: la obligación de anotar cada movimiento que efectúen los animales en la distintas parcelas de terreno. De todos los animales y a lo largo de todo el día. Una labor más pura de notario o de cronista, que de ganadero.

Igualmente el Gobierno les ha bloqueado la libre labor de pasto y desbrozado de las ovejas o cabras que hasta ahora había sido calificada de "ovejas bombero" precisamente por su notable ayuda en la lucha contra el fuego. Y los equipos de Sánchez hasta han diseñado sistemas de control de las emisiones porque "el campo contamina demasiado".

Pero el último invento no se queda a la zaga. A partir de ahora, para poder acceder a las ayudas de la PAC, será necesario cumplir con un "eco régimen" que exige "rotaciones en tierras de cultivo con especies mejorantes".

"Para el cumplimiento del eco régimen de rotación de cultivos se obliga a sembrar como mínimo un 5% de leguminosas en el total de las tierras de cultivo que se acojan a este eco régimen", señala la norma.

Y la queja no ha faltado en surgir en ASAJA: "Esta exigencia la han implantado sin asegurarse de que haya suficiente semilla de leguminosa para siembra, ya no solo en España, sino a nivel europeo". Es decir, "no sólo te obligan a acogerte a un eco régimen para no perder una gran parte del importe que vienen recibiendo de la PAC los agricultores y ganaderos hasta ahora, sino que, encima, no puedes ni elegir el cultivo que más te beneficia según tu tipo de explotación", aclaran desde la asociación agraria.

Lo cierto es que los agricultores están recibiendo con desesperación la exigencias impuestas por el Gobierno a cambio de poder acceder a las ayudas a la PAC. Otro de los condicionantes para poder recibir las ayudas económicas afirma combatir la "discriminación motivada por la brecha digital". Y el resultado es que "excluye de las ayudas a la PAC a las personas con menores capacidades digitales", denuncian también desde ASAJA. Se trata del enésimo golpe al campo. Y es que los criterios establecidos por el Gobierno para asignar las ayuda a los agricultores exigirán, además, amplios conocimientos informáticos y tecnológicos. Y el que no sepa moverse en ese entorno tendrá un serio problema para cobrar o un serio coste por tener que contratar asesores.