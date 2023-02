Errejón demuestra su ignorancia y dice que BBVA aumenta beneficios por "no hacer nada"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha tachado de "avaricioso" al BBVA por recurrir el nuevo impuesto a la banca pese a haber cerrado 2022 con un beneficio de 6.420 millones de euros "por no hacer nada", sólo por las recientes subidas de tipos de interés emprendidas por el Banco Central Europeo.

"Han ganado un 38% más por no hacer nada", ha señalado Errejón, quien ha apuntado que este beneficio récord de la entidad financiera no ha obedecido ni a una mayor inversión, ni a más contratación laboral ni a un modelo de negocio diferente. "Han ganado dinero porque han subido los tipos. Es dinero que le está lloviendo por no hacer nada", ha apostillado el diputado.

Sin embargo, en estas declaraciones Errejón está ignorando que en España el crecimiento del BBVA es solamente de un 8% y que el resto se explica por las actividades en el extranjero de la entidad. El banco, además, ha obtenido esos resultados gracias, principalmente, a México, América del Sur o Turquía, sitios en los que, evidentemente, la subida de tipos del BCE no tienen influencia al ser lugares en los que no opera el euro.

El político pasa por alto también los resultados que el BBVA ha tenido en otros años. El propio presidente de la entidad afirmó que en otras ocasiones se habían alcanzado pérdidas "de miles de millones de euros negativos". De esta manera, Errejón se suma a Podemos arremetiendo contra esta empresa siguiendo simplemente prejuicios ideológicos que no se ajustan a la realidad.

Asimismo, Errejón ha criticado que, al tiempo que el banco registra este resultado, la dirección de la entidad también esté dando pasos para "dar pelea hasta el final" en los tribunales para no tener que contribuir con el impuesto a la banca, aprobado por las Cortes junto al de empresas energéticas y grandes fortunas.

"Ese es el comportamiento de alguien avaricioso", ha espetado el portavoz de Más País en el Congreso, quien ha insistido en que en una coyuntura como la actual, aquél que más gana es a quien "le toca contribuir", algo que, a su juicio, "entiende todo el mundo", incluso entre algunos votantes conservadores. "Vamos a poner toda la fuerza que tengamos para que en esta disputa entre avaricia y solidaridad gane la solidaridad", ha apostillado.

No obstante, el impuesto a la banca es rechazado unánimemente dentro del sector y no sólo por el BBVA. María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, advirtió el pasado 19 de enero que este tributo es una cantidad "relevante" y que solo será compensado por la actividad "extraordinaria" del banco. "Es un impuesto injusto, es un impuesto arbitrario, es un impuesto confiscatorio y es un impuesto que [no tiene] ninguna razón objetiva".

A favor de congelar hipotecas

En esta línea, Errejón se ha posicionado a favor de la propuesta de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que la banca congele el precio de las hipotecas ante la escalada del Euríbor, provocada en buena medida por la política monetaria contractiva desplegada desde Europa.

Sin salir de la perspectiva económica, Íñigo Errejón ha aprovechado para celebrar la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 1.080 euros acordada entre Gobierno y sindicatos, algo que califica de "muy buena noticia" ya que, a su parecer, los salarios "no son los culpables de la inflación, son las víctimas".

De hecho, Errejón ha señalado que el salario tiene que subir "al menos lo que suben los precios, porque todo lo que no sea eso es en realidad que el salario está bajando". Además, el líder de Más País también ha ensalzado el "gesto de autoridad" del Gobierno al no haber incluido en el acuerdo del SMI a la patronal, que en su opinión "tiene derecho a negociar, pero no de veto".

Sin embargo, el portavoz de Más País parece ignorar que la subida del SMI no se traduce en un aumento de los salarios. Los que ya cobran más de esa cantidad no se verán afectados por la medida pero, lo que es aún peor, los que están por debajo verán peligrar su puesto de trabajo de la misma forma que la anterior subida provocó que 217.500 personas se quedaran sin empleo.

El líder de Más País ha criticado la postura de la CEOE y, en particular, de su presidente, Antonio Garamendi, quien, ha dicho el diputado, "cobra 23 veces el salario mínimo". "Los salarios tienen que subir lo mismo que suben los precios, porque sino no se puede subir el consumo y no podremos producir una mayor reactivación económica", ha concluido.