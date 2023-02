Unidas Podemos lleva semanas presionando para instaurar, al más puro estilo argentino, un mecanismo directo de control de precios en la cesta de la compra de los españoles. En un primer momento, la formación morada apostaba por "topar" el precio final de los productos, pero la negativa del PSOE a esta solución ha provocado que Ione Belarra y compañía propongan ahora bonificar un 14% una serie de productos básicos.

Por su parte, en el PSOE parecen aún alejados de las tesis más radicales del sector morado, y parecen apostar por la negociación con los distribuidores. Así, el ministro de Agricultura, el socialista Luis Planas, se ha reunido hoy lunes con los representantes de los las cadenas de supermercados y otros actores del sector.

Pero parece que este movimiento de los socialistas no ha gustado nada en Podemos, que ha boicoteado la reunión de Planas. De esta forma, el coportavoz estatal de la formación morada, Pablo Fernández, ha retado a su socio de coalición a que no le "tiemblen las piernas" para decantarse por la intervención directa en el mercado de los supermercados, ya sea mediante topes o bonificaciones de precios.

Fernández ha asegurado que "no esperan nada" de este encuentro porque la bajada de precios no vendrá de un pacto con los "especuladores" ni pedir "por favor a los saqueadores" que bajen el coste de los alimentos.

Asimismo, el representante de Podemos ha reivindicado que la intervención del Estado es la vía para atajar esta subida y no pactos con los representantes del "capitalismo salvaje", a los que no servirá de nada pedirles que dejen de ganar tanto dinero porque al final van a querer "lucrarse cada vez más".

"En estos momentos hay que tener las cosas claras y en Podemos las tenemos cristalinas. Hay que estar con la gente", ha insistido Fernández para reclamar al PSOE que no se convierta en el "guardián" de los intereses de la patronal de los grandes supermercados.

Las tesis de Podemos, no obstante, chocan de manera evidente con la realidad empírica. Las cadenas de supermercados, pese a su elevada cifra de ventas, apenas logran márgenes de beneficio superiores al 3%, en el mejor de los casos. Además, como ha informado Libre Mercado, las cadenas de alimentación no solo no han alimentado la inflación, sino que han contribuido a amortiguarla en alrededor de 7 puntos del IPC.