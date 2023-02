Madrid profundiza en la libre elección de hospital para seguir reduciendo las listas de espera

La Comunidad de Madrid presume de tener la mejor gestión sanitaria de todo el mapa nacional y los resultados así lo avalan, pero el éxito de su modelo liberal se basa en la continua aprobación de nuevas mejoras que contribuyan a apuntalar y flexibilizar el sistema. En este sentido, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar una serie de medidas pensadas para seguir reduciendo las listas de espera para procedimientos quirúrgicos.

Libre Mercado ya evaluó el pasado año la realidad de este indicador. El tiempo medio de espera es un 50% más bajo en Madrid que en Cataluña. En comparación con el conjunto de España, Madrid está un 40% mejor que la media del resto de comunidades autónomas. Además, los datos de 2022 describen una caída del 17% en relación con las demoras observadas en 2019.

Sin embargo, el proceso sigue sujeto a mejoras. Por eso, recientemente, el Servicio Madrileño de Salud ha puesto en marcha un nuevo programa de agilización de listas de espera de las operaciones. A través de este mecanismo, los pacientes que lleven más tiempo esperando una cirugía no urgente van a tener la posibilidad de elegir si quieren operarse en otros hospitales públicos distintos a los que, a priori, les han sido asignados.

El buen funcionamiento de los hospitales públicos de gestión privada hará que muchos de los traslados planteados terminen en la derivación a centros manejados por el sector privado. Es el caso del hospital de Torrejón, que maneja Ribera Salud, o de los hospitales Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena (Valdemoro), Villalba y Rey Juan Carlos (Móstoles), que dependen del grupo Quirón Salud. Sin embargo, también hay algunos hospitales públicos manejados directamente por la Administración que pueden asumir esta carga adicional de pacientes, caso de los centros de Alcorcón y el Niño Jesús.

"No se trata de una derivación, porque se mantendrán los tiempos y plazos habituales para todos aquellos pacientes que quieran quedarse como están. Lo que hacemos es ofrecer la opción de agilizar la situación de espera. La respuesta depende del paciente. Si libremente elige beneficiarse de esta oportunidad, procedemos a tramitarlo de forma inmediata. Si, por cualquier razón, no acepta, entonces sigue en la posición de partida y no hay ningún cambio en su situación", explican con normalidad desde la Consejería de Salud que dirige Enrique Ruiz Escudero.

La iniciativa lleva el nombre de Programa de Reducción de Lista de Espera Quirúrgica por Libre Elección. Su diseño ha sido articulado por Victoria Buezas, Directora General de Adecuación y Supervisión Sanitaria, quien ha mantenido tres reuniones con los jefes del servicio de admisión del sistema madrileño de salud. El resultado de estas conversaciones es un nuevo protocolo que, en principio, reducirá a tres semanas los tiempos de espera entre la consulta de referencia y la intervención.

La meta última que se ha fijado Ayuso es que las cirugías, las primeras consultas y las pruebas diagnósticas se hagan en un plazo máximo de 45 días, siendo 60 días el tiempo de referencia para las intervenciones sin riesgo vital y 90 días para los procedimientos más comunes.

La presidenta madrileña sabe que los ciudadanos ven con buenos ojos la libre elección, puesto que en el último año con datos oficiales, 2021, se produjeron 150.000 cambios de hospital de referencia. Esto significa que 150.000 madrileños prefirieron situar su centro de cabecera más lejos de la infraestructura que, a priori, resultaría más natural, si obedecemos solamente al criterio geográfico.

Caída del 15% en las listas de espera

El gobierno de Ayuso se jacta de que, "a lo largo del último año hemos continuado reduciendo los tiempos de espera de la cirugía no urgente. Estamos en una demora media estructural de 62 días, según los datos del pasado mes de enero, lo que supone una mejora respecto a los 63 días de diciembre y, más importante, una reducción de 11 días con respecto al mismo periodo del pasado año, enero de 2022, lo que significa que se ha producido una reducción del 15% durante los doce meses pasados".

"Estos datos sitúan a nuestra región entre las comunidades autónomas con menor tiempo de espera para ser operado, incluso a pesar de la incidencia de la pandemia de COVID-19. A nivel nacional, la media está en 113 días según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, correspondiente a junio de 2022", destacan las fuentes consultadas por este diario. Por lo tanto, aunque Madrid venía situándose un 40% por debajo de la media nacional, los nuevos datos ofrecidos por la Administración Ayuso apuntan que la región estaría ya un 50% por debajo de los plazos observados en las demás comunidades.