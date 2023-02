Disgusto en Red Piso con Podemos por utilizar su imagen para atacar a las inmobiliaras

Bancos, eléctricas, supermercados y ahora... las inmobiliarias. Podemos ha encontrado un nuevo chivo expiatorio al que responsabilizar de los problemas económicos actuales. Esta vez, ha sido la portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid y candidata a la presidencia de la región, Alejandra Jacinto, la que ha cargado contra estos negocios.

Podemos cree que la solución para reducir el precio de los alquileres en Madrid es crear una inmobiliaria pública y ha difundido un vídeo para presentar su gran medida con Alejandra Jacinto como protagonista.

"¿Qué hacemos, Ale? Porque estas empresas tienen todo el mercado copado" pregunta a Jacinto la otra de las protagonistas del vídeo en una especie de performance teatralizada. "¡Yo tengo una idea que está muy bien! ¡vamos a tomar algo y te cuento!" le responde la portavoz de Podemos.

La idea de Jacinto es que los propietarios de viviendas en alquiler en Madrid pongan en sus manos los pisos que quieren alquilar en lugar de "en la inmobiliaria de turno" a las que "solamente les mueve el ánimo de lucro" y a las que Jacinto no duda en acusar de "saltarse la ley o de retorcerla". Más llamativo es si cabe que Podemos haya elegido para comenzar el vídeo una fachada de una oficina de la inmobiliaria Red Piso poniendo en la diana directamente a la compañía.

Vamos a bajar los precios de los alquileres creando la #InmobiliariaPúblicaMadrileña pic.twitter.com/wMg0PctSQf — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) February 23, 2023

Fuentes de Red Piso expresan a este periódico su sorpresa y disgusto por la campaña de Podemos. "Esto no es acertado ni correcto. No nos han pedido autorización para el anuncio y, aunque no queremos entrar en polémicas, está claro que nos han utilizado porque se acercan las elecciones y quieren llegar a su público". Las mismas fuentes destacan que "no hay más que ver los comentarios del vídeo para darse cuenta que la gente no apoya su idea".

Podemos, contra las inmobiliarias

Esta no es la primera vez que Podemos carga contra la inmobiliarias en las últimas semanas. Recientemente, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, proponía prohibir a las agencias que cobren los honorarios a los inquilinos y que sean los dueños de las viviendas los que asuman ese coste. Belarra pretende incluir esta intervención dentro de la Ley de Vivienda que todavía siguen perfilando PSOE y Podemos.

Desde Red Piso explican que "el sector inmobiliario es un sector altamente competitivo, en el que no hay ni concentración ni oligopolio. No hay más que darse una vuelta por Madrid para ver la cantidad de empresas inmobiliarias que hay. Eso nos hace competir mucho entre nosotras para dar el mejor servicio al cliente sin necesidad de la intervención pública".

La mejor prueba es "la cantidad de clientes que quieren alquilar sus viviendas con nosotros. Ninguno viene con una pistola en la cabeza, vienen porque quieren alquilar su piso sin tener que buscar al propietario, evaluar la solvencia de su inquilino o realizar los trámites burocráticos pertinentes. Nuestro trabajo tiene un gran valor añadido y lo valora el mercado".

"Con la inmobiliaria pública madrileña vas a ahorrar muchísimo tiempo" asegura Jacinto, que promete lograr todo un hito en la Administración: la rapidez. La portavoz madrileña de Podemos también promete precios bajos con su idea. Y con lo que se ahorren los inquilinos, lo podrán destinar "a la típica fiesta de inauguración con tus colegas" celebra.