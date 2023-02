La inutilidad del SEPE: solo coloca al 4% de los parados

Cuando una persona se queda en paro y quiere buscar trabajo parece que el SEPE no es el mejor lugar para hacerlo. Y es que, solo el 4% de los desempleados encontraron un trabajo a través del Servicio de Empleo Público Estatal. Pero esto no es todo, las empresas parecen no confiar tampoco en la capacidad del organismo para cubrir sus vacantes y la prueba está en que su homólogo francés publica hasta 17 veces más ofertas que el equivalente español, tal y como señala El Economista.

Lo cierto es que la claridad de los datos refleja la inutilidad del SEPE. El pasado mes de enero, solo un 1,99% de las colocaciones – 27.806 – se hicieron mediante una oferta gestionada por las oficinas de empleo estatales. Pero, por si fuera poco, casi la mitad de ellas (47%)- iban destinadas al sector público. Es decir, que entorno al 1% de las vacantes del sector privado se cubrieron por la intermediación del SEPE.

La falta de eficacia se demuestra en que, por ejemplo, en enero, se recibieron 49.239 ofertas de empleo mediante el SEPE, pero solo 29.921 quedaron cubiertas. De ellas, cerca de la mitad pertenecían al sector público. En el sector privado, la construcción es quien más vacantes cubre mediante el SEPE, un 18,18%, seguido de la agricultura un 6,5% y los servicios sociales, 6%.

Se quiere obligar a las empresas

Para paliar esto, el Congreso de los Diputados, mediante la Ley de Empleo, quiere obligar a las empresas privadas a notificar a las oficinas de empleo públicas las nuevas vacantes. De esta manera, todas las ofertas deberían ser publicadas mediante el SEPE, algo que ya se hace en Francia y que se traduce en que las vacantes disponibles superen el millón, frente a las menos de 60.000 que suele publicar el SEPE.

Sin embargo, quedará por ver la eficacia que demuestra el SEPE a la hora de gestionar lo que las empresas buscan, ya que las compañías privadas apenas confían en el organismo estatal y la prueba está en que solamente un 1% de las vacantes se publican mediante estas oficinas de empleo.