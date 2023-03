El debate Mercadona-Podemos: cómo se fijan los precios de los productos básicos

¿Cuánto deben valer los bienes que compramos? Parece una pregunta sencilla, pero no lo es. De hecho, probablemente sea el primer debate económico de la historia. Y escuchando a algunos de nuestros ministros, puede que también sea el último. Ya los antiguos filósofos griegos se interrogaron sobre el precio justo, el valor y cuáles debían ser los términos del intercambio.

Pues bien, no sabemos si nuestros ministros leen a estos autores o a los pensadores medievales que tanto discutieron sobre esta cuestión. Pero lo hagan o no, lo cierto es que han convertido este tema de los precios del súper en uno de sus grandes banderines electorales. Eso sí, no todos apuntan en la misma dirección. Desde la parte socialista del Gobierno, Luis Planas, ministro de Agricultura, asegura que (i) no hay concertación entre las grandes cadenas para fijar precios altos; y (ii) los márgenes de la distribución son más bien bajos, por lo que no tiene demasiada razón de ser el que se planteen un precio máximo.

Enfrente, sus compañeros de gabinete, encabezados por Ione Belarra, Yolanda Díaz y Alberto Garzón señalan día sí y día también a los supermercados (Carrefour y Mercadona son sus bestias negras, pero no sólo estas dos marcas) de estar "forrándose" con la inflación y aprovechándose de sus clientes.

Por esto, esta semana, en La Pizarra de Domingo Soriano, nos preguntamos qué hay de cierto en todo esto. ¿Competencia o acuerdos para fijar precios? ¿Se están haciendo de oro los supermercados? ¿Por qué, entonces, el programa de Podemos dice exactamente lo contrario? No es fácil contestar a todas estas preguntas, pero Nuria Richart y Domingo Soriano lo intentan en este vídeo, muy claro y con muchas cifras, como acostumbran.

Noticias, vídeos y podcast dedicados por Libre Mercado a esta cuestión de los precios y la inflación en los últimos meses: