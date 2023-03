El PP zanja los rumores y asegura que votará en contra de la reforma de las pensiones de Escrivá

El rumor saltaba durante la mañana de este lunes. Varios medios de comunicación publicaban que el PP estaba barajando abstenerse en la votación de la reforma de las pensiones que ha elaborado José Luis Escrivá y que va a votar el Congreso de los Diputados el próximo jueves. Por la tarde, los populares negaban la mayor: votaran en contra.

"Dado que en las últimas horas el Gobierno sigue sin facilitar la información requerida de la reforma de las pensiones, el responsable del PP en esta materia llamará oficialmente a su interlocutor para volver a pedírsela. No entendemos que se les niegue a los españoles el acceso a todos los datos y análisis económicos y financieros que han fundamentado esta reforma sobre un tema clave para nuestro futuro" aseguraban fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo.

"El PP no va a apoyar la reforma basándose únicamente en el power point que conocemos de un Gobierno que nos tiene acostumbrados a mentir reiteradamente. Nos ofrecen más seguridad los numerosos informes que cuestionan su viabilidad, el más categórico el de la AiRef que dirigía hasta hace unos años el autor de la reforma planteada" añaden.

El pasado viernes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tumbó en un extenso informe la reforma de las pensiones de su expresidente y actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. La AIReF dejaba en evidencia el agujero en el sistema que va a provocar el plan de Escrivá cuando su supuesto objetivo es el de equilibrar las cuentas.

Según la Airef, a pesar de que el plan de Escrivá supondrá 0,9 puntos de PIB de impuestos adicionales, es decir, unos 12.000 millones extra, no logrará garantizar la sostenibilidad del sistema. Por tanto, de cara al futuro, el Gobierno de turno no tendrá otro remedio que hacer recortes.

Escrivá ha logrado el apoyo de los sindicatos para su proyecto, pero no el de la CEOE, ya que va a subir cotizaciones a más de 20 millones de trabajadores. "Como tampoco compartimos la forma de una reforma que no ha sido pactada con los agentes sociales y económicos y que además ha sido decidida fuera del Pacto de Toledo, de no recibir en la mañana de mañana justificación técnica y documentada, el PP votará en contra" zanjaban.