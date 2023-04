El Banco de España vuelve a avisar al Gobierno: debe corregir ya el déficit público

El Banco de España continúa avisando al Ejecutivo de Pedro Sánchez del rumbo que están tomando la economía y las finanzas públicas del país. Así, si recientemente confirmó la desaceleración del PIB español o alertó del disparado gasto en pensiones, ahora el organismo da un toque de atención al Gobierno, y le vuelve a recordar que "es el momento" de reducir el déficit público y el endeudamiento.

El aviso llega la misma semana que la Comisión Europea ha presentado su plan para volver a la disciplina fiscal, el cual comportará reducciones obligatorias anuales del 0,5% del PIB para las naciones que, como España, superen el 3% de déficit público. De no cumplir con el ajuste, nuestro país se enfrentaría a multas de hasta más de 6.000 millones de euros.

No es la primera vez que el Banco de España alerta al Ejecutivo de la necesidad urgente de comenzar a rebajar de manera intensa el descuadre fiscal de la Administración pública. De hecho, hace poco más de un mes, el gobernador de la institución independiente, Pablo Hernández de Cos, subrayó la necesidad "muy importante" de que "ya en 2023 se disminuya el déficit público estructural".

De Cos recalcó entonces la importancia de que el Gobierno no cayese en la trampa de creer que la gran recaudación tributaria se mantendría indefinidamente, e instó a las autoridades a utilizar esa recaudación para reducir el déficit y no a aumentar el gasto público, justo lo contrario que están haciendo Sánchez y Calviño. "Existen dudas de si parte de este incremento de la recaudación tiene solo un carácter transitorio, por lo que ese repunte de los caudales públicos no debería destinarse a financiar un aumento del gasto estructural", explicó De Cos en marzo.

Pues bien, apenas unas semanas después de este aviso, y en vistas de la aparente inacción del Ejecutivo, el gobernador del Banco de España ha vuelto a alertar al Gobierno en exactamente el mismo punto. De esta forma, Pablo Hernández de Cos ha defendido que "es el momento de iniciar el proceso de consolidación fiscal" y que "se hace necesario reducir los desequilibrios fiscales".

En este contexto, el experto ha indicado que España cuenta con los fondos europeos para tratar de "compensar los potenciales efectos negativos" que el inicio de este proceso de consolidación fiscal podría tener sobre el crecimiento económico, por lo que ha abogado por que "ya en el año 2023, en el caso de la economía española, debería producirse una reducción del déficit estructural".

Cabe recalcar que España lleva registrando déficit público, esto es, gastando más de lo que ingresa, ininterrumpidamente desde el año 2008, con la losa de deuda que ello va cargando sobre las espaldas de todos los españoles. Además, la última previsión de la Airef apunta a que este descuadre se situará en 2023 en el 4,2% del PIB, muy por encima de la regla europea del 3%, y en plena recuperación económica. Por ello, no es de extrañar que el Banco de España se exaspere por la inacción de Sánchez y su equipo económico: nuestro país debería estar aprovechando el crecimiento y los fondos europeos para estabilizar las cuentas públicas y tener margen de maniobra para futuras crisis. Pero en su lugar, continúan con su gestión manirrota de los fondos públicos en vistas de las elecciones.