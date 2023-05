El empobrecimiento de los españoles ya se nota en el impago de alquileres y créditos

Hace unas pocas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, restaba importancia a los indicadores que empobrecen a los españoles al mayor ritmo que se recuerda en el último siglo y destacó que el desempeño económico es extraordinario porque "los hoteles están llenos" y la gente de momento no deja de ir ni a la playa, ni a restaurantes o bares. Según Sánchez, esto demostraba que el PSOE maneja la economía mejor que el PP.

Sin embargo los datos no dejan de desmentir al presidente del Gobierno. El Turismo sí se ha comportado bien, con un fuerte componente extranjero, pero la estadística no deja lugar a dudas. Si vemos la evolución del consumo de los hogares en España, éste ha sufrido un drástico bajón en el cuarto trimestre de 2022, cayendo a la mitad de lo registrado en 2021.

Evolución del consumo de los hogares desde 2007 | Statista

Hoy es todo, absolutamente todo, más caro que hace dos años. Las hipotecas a tipo variable han sufrido su mayor y más rápida subida en las últimas dos décadas. "Algunos clientes con cuotas hipotecarias de 2.000 euros están ahora pagando casi 4.000", confiesa una fuente de una entidad financiera a Libre Mercado. Los recibos del gas o la luz cuestan prácticamente el doble que hace dos años, mientras que la cesta de la compra se ha disparado en términos reales cerca de un 20%.

Además, la reciente aprobación de la ley de la vivienda está reduciendo de una manera drástica la oferta de vivienda en alquiler y esto hace que se encarezcan de manera notable los precios, además de las condiciones de acceso a una vivienda en alquiler. No en vano, el precio de los alquileres se ha disparado un 14,5% en el último año.

Todo esto, unido a una revalorización de salarios que no alcanza la velocidad de la inflación, condenando a los españoles a la mayor caída de salarios reales que se recuerda.

Ante esta situación, Libre Mercado se ha puesto en contacto con algunos de los sectores más sensibles a los cambios en la renta disponible de los hogares, como son las entidades financieras y los gestores de alquileres y el resultado de estas llamadas ha sido muy esclarecedor.

El crédito al consumo, en retroceso

Fuentes de una de las compañías más importantes en la recuperación de crédito ofrecen información muy significativa en este sentido. Según cuentan, las grandes entidades financieras españolas de momento no están especialmente preocupadas por incrementos en las tasas de mora, aunque reconoce que los números hablan de una "rotura de tendencia" y que los impagos empiezan a crecer en lo que va de año.

"No me están transmitiendo gran preocupación", estos bancos, dice nuestra fuente, "pero sí es cierto que están creciendo. La curva comienza a ser ascendente." En cualquier caso, hay otro indicador que este especialista está percibiendo y es que las grandes entidades cada vez se desprenden de paquetes de créditos más frescos, con pocos meses de impagos e incluso carteras con créditos no impagados. Una señal clara de que se espera que entren en mora de manera inminente.

Es significativo que los grandes bancos decidan vender paquetes de créditos, reduciendo notablemente el margen esperado en ellos. Si lo hacen es porque consideran que el riesgo de que los impagos les hagan perder proporcionalmente más que ese margen que sacrifican vendiéndolo a empresas de recobro es muy grande.

La incidencia en el pago de alquileres se duplica

En cuanto a los alquileres, especialistas en el sector destacan que las incidencias registradas (morosidad más incidencias o impagos puntuales) prácticamente se han duplicado respecto a los datos del año pasado. En lo que va de mayo, el incremento es del 0,53% respecto al mes anterior. Una clara tendencia alcista.

En definitiva, aunque los estudios publicados por el momento destacan que las familias españolas han estado tirando de los ahorros generados durante la pandemia, éstos ya se han agotado y comienzan a notarse los primeros síntomas del deterioro de las economías domésticas y el rápido empobrecimiento de nuestra estructura productiva.