Sánchez, amigo de Putin: llega al 23-J con Rusia como gran proveedora de gas de España tras triplicar las compras

Pedro Sánchez no ha dejado de usar contra otros partidos el argumento de que él es el gran amigo de Ucrania y son los demás los que mantienen supuestas relaciones con Putin. Pero la realidad es bien distinta. El último informe de compras de gas natural de España elaborado por el gestor técnico del sistema confirma que la economía bajo mando de Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los grandes financiadores de Rusia en plena invasión a Ucrania.

Así, España cierra el mandato socialista habiéndose convertido en hiperdependiente del gas ruso -cosa que nunca antes del ataque había ocurrido-, habiendo multiplicado por tres las compras a Putin y situando a Rusia como uno de los grandes proveedores nacionales y casi en posición de liderazgo. Y ello supone, literalmente, una inyección de dinero directa a la maquinaria militar de Putin.

Los datos son demoledores contra el mandato de Pedro Sánchez. Argelia, pese a haber clausurado uno de los dos grandes gasoductos que mantenía con España, sigue siendo el primer proveedor de gas natural con 7.853 GWh en el mes de mayo enviados por medio de tubo y otros 1.971 exportados por medio de barcos metaneros. En total, 9.824 GWh.

Pero, prácticamente a la par figura Rusia: nos ha vendido en el mismo mes un total de 9.663 GWh. Y lo ha hecho multiplicando por tres en un año su gas exportado a la economía española. En el mes de mayo de 2022, a escasos meses de haber comenzado la invasión de Ucrania que comenzó el 24 de febrero de 2022, las ventas de gas de Putin se limitaban a 3.289 GWh.

Traducido: lo que nunca había ocurrido, ha pasado en pleno ataque a Ucrania y bajo permiso de Pedro Sánchez. Y es que España dependa del gas del mismo agresor al que critica la ONU y el propio Gobierno de Sánchez.

Lo cierto es que no se trata de una novedad. En la semana en la que se cumplió el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, y mientras el Gobierno de Kiev intensificaba su política exterior para conseguir que sus aliados occidentales le proporcionaran más armamento, ayuda económica y humanitaria, el observatorio del Kiel Institute for the World Economy —un think tank o centro de estudios de origen alemán y que está considerado como uno de los 50 más influyentes del mundo— confirmaba que la ayuda de España, en todos los sentidos, era poco más que irrelevante. En su actualización de datos a esa fecha, España figuraba como uno de los países aliados que menos ayuda estaba enviando. Tampoco era nueva la noticia porque se venía repitiendo desde la primera vez que se hicieron públicos los datos de este estudio. Exactamente, figuraba como el decimoctavo aportante de ayuda Ucrania, muy en línea con el volumen de apoyo suministrado por un país como Luxemburgo, que tiene una población similar a la de Zaragoza.

En esa misma fecha, la del aniversario del inicio de la invasión a Ucrania, también los datos energéticos confirmaban el cinismo de la postura de Pedro Sánchez. En aquel momento ya mostraban que España había pasado de comprar 2.178 GWh en el mes de enero de 2022 –último dato mensual previo al ataque de Putin– a adquirir 6.372 GWh. Es decir, literalmente bajo mandato de Pedro Sánchez y en plena guerra, España había ya triplicado la compra de la principal vía de financiación de la guerra de Putin. El problema es que el último dato revela que ahora se triplica con respecto a cifras ya incrementadas. De hecho, en aquella fecha era un escándalo que España comprase poco más de 6.000 GWh al mes a Rusia cuando, ahora, está comprando casi 10.000 GW/h. Porque las compras a Putin bajo mando de Sánchez no han dejado de crecer.

De hecho, en el aniversario, Rusia rondaba el grupo de los tres máximos proveedores de gas natural de España. Y ahora se disputa el liderazgo pleno.