El PSOE presenta un programa lleno de gasto y oculta las subidas de impuestos

El Partido Socialista (PSOE) ha presentado este viernes su programa electoral, incluyendo diversos puntos relativos al ámbito económico.

El partido de Pedro Sánchez quiere seguir controlando el Ejecutivo durante otros cuatro años, y para ello propone mantener el rumbo ya seguido en la legislatura a punto de concluir: más gasto público y más cosas gratis. Algo así como una versión light de Sumar –cuyo programa detalla esta semana Libre Mercado –pero omitiendo las subidas de impuestos que serían necesarias para sufragar su incremento del Presupuesto.

De hecho, el programa definitivo hecho público por el Partido Socialista no menciona, curiosamente, subida de impuestos alguna, pese a todas las acometidas en los últimos años. Llegan incluso a prometer que mejorarán la salud de las cuentas públicas "sin aumentar, con carácter general, los impuestos". Y ese "carácter general" no hace más que avisarnos de que los socialistas sí prevén subidas con carácter particular, aunque prefieren ocultarlas en su programa. No obstante, a lo que sí abren la puerta es a revisar la tributación sobre la riqueza "en el marco del modelo de financiación autonómica, para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios". Es decir, que quieren armonizar Patrimonio para que las Comunidades no puedan deducirlo. Pero, más allá de eso, todo se financiará con "crecimiento económico" y la lucha contra el "fraude fiscal".

Jóvenes en paro pero con bus gratis

Conscientes de la cada vez menor movilización que logra del voto joven, el PSOE ha incluido en su programa una lluvia de propuestas orientadas a los electores de menor edad, a los que el partido de Sánchez considera ahora como "los grandes protagonistas". Y eso mientras los condena a la mayor tasa de paro del mundo desarrollado o a una creciente lluvia de impuestos y cotizaciones para mantener el sistema público de pensiones.

Entre estas propuestas, destaca la promesa de que los estudios universitarios y de FP superior sean gratuitos para aquellos alumnos que "vayan aprobando" a la primera, ha detallado el presidente del Gobierno. Asimismo, Sánchez ha avanzado que se creará 250.000 nuevas plazas de Formación Profesional y que establecerá un nuevo programa de intercambio internacional con becas para alumnos de bachillerato.

Pero aquí no acaba el guiño a los jóvenes, por que el PSOE promete construir 183.000 viviendas públicas para alquiler, haciendo que la mitad de ellas vayan destinadas a este colectivo. Y para los jóvenes que prefieran comprar una casa, se promete la creación de una cuenta de ahorro bonificada para la compra de primera vivienda, permitiendo ahorrar "hasta 30.000 euros libres de tributación". Y, además, asegura que el transporte público gratuito para los niños y para los menores de 24 años que sean estudiantes.

Maquillaje en las pensiones y sanidad con todo incluido

Pero el Partido Socialista no solo pretende atraer al votante joven, sino también, y especialmente, a los más mayores, que suponen un creciente peso entre el electorado. Para ello, el partido de Sánchez apela a los servicios más valorados por la tercera edad: las pensiones y la sanidad.

En este sentido, el PSOE propone un aumento del gasto sanitario, que se materializaría en el refuerzo y ampliación la cartera de servicios gratuitos, pasando a incluir odontología, fisioterapia, oftalmología, psiquiatría y psicología clínica.

Además, pretende acabar por decreto con las listas de espera, estableciendo por ley un máximo de 30 días para las prestaciones más importantes y 15 días para la asistencia psicológica a jóvenes. Y al mismo tiempo, se promete que no se superarán los 120 días para una operación quirúrgica o los 60 días para una cita de consultas externas.

Por otro lado, para maquillar el descuadre del sistema de jubilación, el PSOE propone ingresar hasta 5.000 millones de euros cada año en la hucha de las pensiones. Toda una maniobra de trilerismo contable por la que el sistema de pensiones pasará a estar cada vez más financiado mediante los presupuestos generales y la deuda pública, ante la imposibilidad de sostenerse con los propios ingresos del sistema previsional.

Más SMI y permisos de paternidad

A nivel laboral, el Partido Socialista pretende lograr un gran acuerdo social por el "pleno empleo" en España, pese ser en estos momentos el país con más paro de la OCDE. Y quieren lograrlo mientras impulsan una subida de los salarios mínimos y modificando el Estatuto de Trabajadores para que el SMI "nunca baje" del 60% del salario medio.

De igual forma, en claro guiño a los simpatizantes de Sumar, el PSOE promete una estrategia nacional para "flexibilizar" el trabajo con un paquete de medidas e incentivos que favorezcan la conciliación a través de jornadas híbridas –presencial y remoto– de forma que así "los españoles trabajen para vivir y no vivan para trabajar", ha dicho Pedro Sánchez.

Además, los socialistas quieren aprobar medidas de alivio hipotecario para las rentas de hasta 37.800 euros, así como ampliar de 16 a 20 semanas la duración del permiso por nacimiento o adopción de hijo.