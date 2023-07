Un millón más de personas vulnerables: este es el legado que Sánchez negó mintiendo en el debate

Un reciente informe económico se ha encargado de recopilar el impacto del mandato de Pedro Sánchez entre la población más vulnerable. La consultora es Freemarket y el estudio se basa en datos plenamente oficiales. Y el resultado es demoledor contra el PSOE: un millón de personas más vulnerables y una rampa imparable de hogares en dificultad severa. Y todo ello lo negó el aún presidente entre mentiras en el debate con Alberto Núñez Feijóo.

Los datos van desde los más generales, como el PIB, hasta indicadores más concretos sobre el impacto en hogares con problemas económicos. "El PIB per cápita es el indicador estándar para medir el nivel de riqueza y bienestar de los habitantes de un país. Tampoco en este capítulo los resultados de la economía española pueden ser considerados positivos, sino todo lo contrario", afirma el informe.

"Si se observa el incremento medio de esa variable entre 2019 y 2022 en términos nominales no sólo no aumentó, sino que se redujo en un 2,6%, sólo superada por Islandia y muy lejos de la caída experimentada por las únicas otras dos economías europeas en las que el PIB per cápita se contrajo, Alemania y Francia con un 0,2% respectivamente. Esto no es "ir como una moto", apunta el informe. Pero el dato decisivo en esta materia es el que analiza el impacto en el poder de compra.

Y el resultado es nefasto para Sánchez: " La variación del PIB per cápita [de España] en términos reales contempló un empeoramiento aún mayor. Cayó un 6,6%, la mayor contracción de esa variable a la que sólo se acerca Eslovaquia. Esto tampoco es "ir como una moto", apunta la consultora. "En resumen, los gráficos expuestos muestran con claridad meridiana el acusado deterioro del nivel de vida de los ciudadanos y de las familias españolas durante el mandato del actual Gobierno", añade el informe.

Pero es más, "la coalición gubernamental hizo de su lucha para mejorar las condiciones de vida de los individuos y de los hogares menos favorecidos uno de los ejes de su actuación. Para ver lo ocurrido durante la presente Legislatura es útil recurrir al concepto de Carencia Material Severa (CMS) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Este es el indicador más cercano a lo que puede calificarse de pobreza".

Pues bien, "tras haber alcanzado su nivel más bajo en 2019, se disparó a raíz de la pandemia y el cierre de la actividad económica para mantener una tendencia alcista hasta 2022. En ese año, el número de pobres existente en España se sitúa más de 3 puntos por encima del que existía al comienzo de la presente Legislatura y superior al punto máximo alcanzado, 2014, durante la Gran Recesión".

Pero es más, "cabe desagregar más la CMS y concentrarse en las personas con carencias en un determinado número de conceptos" y "los datos han empeorado de manera significativa no sólo desde los registrados al inicio de la Legislatura, 2019, sino de los que había en el año cenital de la pandemia, 2020". De hecho, "España es el cuarto país de la UE con un mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. En esa situación se encuentran el 26% de los españoles, nivel sólo superado por Rumania (34%) y Bulgaria (32%).

Esto no es "ir como una moto", reitera el informe de Freemarket. Por otra parte, "el número de españoles con muchas dificultades para llegar a fin de mes es superior a finales de 2022 al existente al inicio de la Legislatura, 0,9 puntos, y el número de familias en esa situación equivale a casi el 50% del total", concluye el estudio.

Para colmo, "al margen de otras consideraciones, lo descrito muestra la ineficacia y regresividad de la política gubernamental. En este sentido cabe resaltar que los principales beneficiarios de las ayudas sociales arbitradas por el Ejecutivo han sido los grupos con niveles de rentas más altos".

En concreto, "el 20% de las personas con mayores ingresos han recibido más del 30% del total de los programas puestos en marcha por el Gobierno desde 2020, mientras el 20% más pobre sólo percibió el 12%. España es junto a Italia, Grecia y Luxemburgo el liderazgo de una política redistributiva con efectos más regresivos para sus hipotéticos destinatarios".