La reforma de Yolanda Díaz logra llevar la duración media de los contratos laborales por debajo de 40 días

Año 2018: 52,16 días de duración media de los contratos laborales firmados en España en ese año. Año 2019: 49,12 días. Es decir, el mercado laboral ya perdía fuerza con respecto a etapas pasadas. Pero nada que ver con lo observado en el último gran frenazo. Difícilmente cualquier mes del año supera ya los 45 días de duración media de los contratos. Y, en concreto agosto, el mes de mayor contratación turística y el más señalado por los contratos cortos, directamente ha perdido los 40 días para cerrar con un dato medio de duración de los contratos de 38,11 días. España es, tras la reforma de Yolanda Díaz el imperio de la precariedad, justo lo que decía ella que iba a combatir.

Los datos salen de los indicadores oficiales del Ministerio de Trabajo y han sido analizados por el departamento de estudios del sindicato USO: "El número total de contratos registrados durante el mes de agosto ha sido de 1.088.831 lo que supone una bajada 15,2% sobre el mismo mes del año 2022", señala ese informe. "La contratación indefinida ha disminuido en 2023 con respecto a 2022 en un 17%", añade.

El informe explica que "la desaparición de los contratos por obra y servicio (duración indeterminada) tras la Reforma Laboral, que eran los más abundantes y su sustitución práctica por la modalidad de fijos discontinuos, hace que no sea necesario realizar tantos contratos (no hay que repetir contratos temporales)". Pero con cerca de "3,9 millones de personas que no trabajan, nos parece que la disminución de la contratación tiene mucho que ver con el escaso crecimiento económico y la falta de actividad económica para soportar el empleo".

Caída de la contratación indefenida

Una muestra de esta conclusión "es la caída de la contratación indefinida, si queremos sacar a las personas del desempleo es necesario contratarlas: sin contrato no hay empleo. La duración media de los contratos no deja de disminuir quedándose en 38 días". El dato exacto, de hecho, es de 38,11 días. Y el desglose de los periodos de duración es aún más revelador: De poco más de un millón de contratos firmados en agosto, 228.383 lo fueron por una semana o menos; 80.513 de una semana a quince días; y de medio mes a un mes, 124.190 contratos. En resumen: cerca del 40% de todos los contratos laborales fueron de menos de un mes.

Así, "el porcentaje de contratos indefinidos realizados que se estaba estabilizando en el 44%, baja por debajo del 40%", señala el sindicato. "Un 39,8% del total de contratos realizados en agosto duró menos de un mes. Los contratos de duración inferior a la semana suponen el 21% del total de contratos realizados […]" y son "porcentualmente los contratos temporales que más se realizan", señala el sindicato. Se trata de "¿contratos de lunes a viernes? ¿esto coincide con el saldo negativo de afiliación a la Seguridad Social que se vienen produciendo todos los viernes?", se pregunta USO. Y estos contratos representaron en julio el 34% de los contratos temporales que se realizaron: uno de cada tres contratos temporales duró menos de una semana.

Fijos discontinuos

"La cuestión que queremos plantear es ¿qué tipo de contratación se está realizando? ¿trabajamos más tiempo? ¿cuánto están durando estos nuevos contratos indefinidos? ¿cuántos de esos son a tiempo completo? ¿se ha incrementado la duración de la contratación temporal? En definitiva, si hay más horas de trabajo o por el contrario estamos redistribuyendo las existentes". O si "simplemente hemos cambiado los contratos temporales de duración indeterminada por contratos indefinidos bajo la modalidad de fijos discontinuos", como ya han denunciado un largo listado de expertos económicos.

"El incremento de la contratación indefinida viene asociado no sólo al descenso del número total de contratos, también a un notable incremento de la contratación a tiempo parcial y de fijos discontinuos. Solo el 14% sobre el total de contratos iniciales celebrados son indefinidos a tiempo completo; ello contrasta con el 41,5% de contratos temporales celebrados a jornada completa. Solo el 57,3% de la totalidad de los contratos realizados en agosto lo son a jornada completa, y quien más jornadas completas de trabajo se contratan son temporales", concluye USO.