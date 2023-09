El número de fijos discontinuos usados por Yolanda Díaz para maquillar el dato de paro se duplica y llega casi a 700.000

El camuflaje de parados crece. Lejos de reconducir una estadística decisiva -la del paro- que ya se ha desvelado que está trufada de falsos trabajadores fijos discontinuos en los meses en lo que están parados, Yolanda Díaz sigue cultivando el uso del Tippex. El número de fijos discontinuos usados por la vicepresidenta y negociadora de Puigdemont para maquillar el dato de paro se ha duplicado en un año y llega ya casi a las 700.000 personas.

Los datos y conclusiones han sido extraídas por el departamento de estudios del sindicato USO de los mismos indicadores que reciben todos los agentes económicos, incluidos, por supuesto, CCOO y UGT. La diferencia es que USO se atreve a analizarlos y publicarlos. Y el resumen es demoledor. "Las personas que se inscriben en los servicios públicos de empleo como demandantes de empleo lo hacen, bien porque han perdido su empleo y buscan uno nuevo (tengan o no derecho a la percepción de la prestación o subsidio por desempleo), bien porque buscan un primer empleo, o porque teniendo empleo (una ocupación), buscan una mejora de su situación laboral (una jornada más amplia o mejor remunerada)", señala USO.

"Desde hace años venimos demandando una mayor claridad en las estadísticas que contabilizan a los desempleados por parte del SEPE. No parece que sea muy razonable seguir mantenido como no parado (se entiende que está ocupado) a un no ocupado (un parado). ¿Es que acaso una persona que no está ocupada está trabajando?", denuncian desde el sindicato. Y por ello señala "que es necesaria una mayor sencillez de manera que todos aquellos que demandan empleo y no tienen una ocupación sean considerados como parados (que cosa tan simple de hacer) y dentro de ellos podrán establecerse clasificaciones", sentencia.

¿Por qué denuncian esta irregularidad? Pues porque no ha dejado de crecer esta trampa estadística desdibujando por completo el análisis del mercado laboral. Y es impensable que, si ni siquiera se reconoce a una persona como parado, el Gobierno vaya a dedicarle ni un minuto a intentar solventar su drama.

"Realizando una sencilla operación matemática: del total de personas que se inscriben en el SEPE demandando empleo, restamos aquellas que están ocupadas". Y "da el total de personas registradas y que no están trabajando (no tienen una ocupación, están desempleadas o simplemente paradas)". Pues bien, este dato "en el mes de agosto ascendió a 3.890.201 personas". Y eso "supone 1.187.501 personas más que las que se indican como "paro registrado" y comparándolo con agosto de 2022 se habría incrementado en 94.835 personas". Y ese es el dato real de manipulación estadística: nada menos que casi 1,2 millones de personas.

¿Y cuántos de esos parados borrados en los datos oficiales proceden de la trampa de los fijos discontinuos? Los datos también responden a esa pregunta: "Después de la respuesta remitida por el Gobierno en el Senado sobre los fijos discontinuos en su período de inactividad -en la que se indica que están en el grupo de "Trabajadores con relación laboral"- vemos que esta es la partida que más crece en términos interanuales al comparar agosto de 2023 y 2022". Y es que casi se duplica en un año "al pasar de 380.462 personas a 689.445", señala USO.

El sindicato lo explica: "Para conocer una estimación del número de fijos discontinuos inactivos -que en ese momento están parados y no trabajando como afirma la estadística oficial- tendríamos que restar aquellos que están en ERTES, que, según los últimos datos de la Seguridad Social al finalizar agosto, eran 11.282, luego una estimación más que probable, ya que el Ministerio sigue sin dar el dato oficial, sería que el número de fijos discontinuos inactivos está en el entorno de los 678.163, un dato nada despreciable", concluye USO. "Este apartado se ha incrementado en un 124% con respecto al mismo mes de 2019". Todo un alarde de ocultación estadística.