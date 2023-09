Los sindicatos no dejan de quejarse de supuestos abusos laborales, pero, lo cierto es que el problema de España es otro: justamente el contrario, la falta de más trabajo. Y es que no se están generando focos de actividad que eleven la carga de trabajo. Los datos de contabilidad nacional no dejan de desmentir el optimismo enloquecido de Yolanda Díaz: España, en el segundo trimestre de 2023 por fin ha empatado los 8.500 millones de horas trabajadas. Pero ese dato implica dos cosas. La primera, que se han perdido cuatro años de nulo crecimiento. Y la segunda, que ese año 2019 era ya débil, estaba —y seguimos— 592 millones por debajo de las horas trabajadas del mismo periodo de 2008. España se ha estancado.

Los datos han sido extraídos de fuentes oficiales por el sindicato USO. Su departamento de estudios señala que, "como se puede apreciar en los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral elaborada por el INE, España ha recuperado las horas que se realizaban en el segundo trimestre de 2019, si bien nos faltarían todavía 592.037.500 horas por recuperar con respecto a 2008". Y, además, "tampoco hemos alcanzado el número de personas ocupadas que existían en 2008".

Los datos son tozudos. En el segundo trimestre de este año 2023 se han trabajado 8.545 millones de horas acumuladas. En 2019 ese dato quedó levemente por debajo: 8.510 millones. Pero es que en 2008, el mismo trimestre estaba en 9.137 millones de horas. Una notable diferencia aún no recuperada.

"Trabajamos menos horas semanales de media en 2023 que en 2022, con un mayor número de personas ocupadas. Este déficit del número de horas nos está indicando que si tenemos un "teórico récord de ocupación" esta ocupación se está realizando con personas que no completan una jornada entera de trabajo: tenemos más personas trabajando y se trabajan menos horas semanales, esto no favorece ni la calidad del empleo, ni la productividad asociada a él", explica USO.

La consecuencia es evidente: "El seguimiento de la afiliación a la Seguridad Social es otro indicador de la evolución del empleo en cuanto al número de personas (afiliados)", pero no discrimina en su total las horas de trabajo que se están realizando. "En el Régimen General, durante el mes de agosto, se han producido más bajas que altas en todas las modalidades de contratación. Lo que no sabemos es si estas bajas son de personas que ya estaban o son de personas que iniciaron su actividad en agosto. En ambos casos supone que no se está recuperando el empleo".

Efectivamente, en el mes de agosto no se ha producido un incremento de afiliados en el Régimen General con respecto al mes anterior, todas las modalidades de contratación han disminuido. Y "en términos interanuales el crecimiento ha sido de 565.350 afiliados medios en el régimen general", pero "este mes de agosto, plena temporal estival, supuesta activación del sector servicios, concluye con pérdida de empleo. Seguimos temiendo un empleo de muy corta duración y muy ligado a la estacionalidad".

Es más, USO destaca que "para conseguir el saldo positivo de 565.350 afiliados en la Seguridad Social ha sido necesario, según los datos del SEPE, realizar 15.982.171 de contratos. Cada uno de estos afiliados habría tenido que realizar más de 28 contratos de trabajo".

El sindicato concluye que "no basta con tener contratos indefinidos para mantener el sistema, estos deben tener jornadas más amplias y por tanto más y mejor remuneradas. Es muy preocupante que solo tengamos poco más de la mitad de los trabajadores asalariados con un contrato indefinido a jornada completa (57%)". Y la principal causa de las bajas "en este año transcurrido han sido los despidos colectivos que se han incrementado en más de un 100%".