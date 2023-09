Alemania filtra los enchufes de Nadia Calviño a su marido para entorpecer su llegada a la Presidencia del BEI

La batalla por los puestos de élite de las finanzas comunitarias sigue muy viva, por mucho que Nadia Calviño haya ido vendiendo que su aspiración a la presidencia del BEI es una cosa hecha. Lo cierto es que Alemania no tiene su postura tan clara como asegura España y un determinado sector del gobierno germano ha filtrado ya los enchufes del marido de Nadia Calviño como un argumento demasiado negativo para una persona que puede decidir a qué entidades conceder un crédito o no.

Hay que recordar que el marido de Nadia Calviño, Ignacio Manrique de Lara, tuvo que renunciar a un alto cargo en Patrimonio Nacional para el que fue nombrado por la que fuera ex secretaria de Estado de Economía y compañera de la ministra Calviño, Ana de la Cueva, al frente de Patrimonio Nacional.

La renuncia se produjo tras el escándalo que suscitó el fichaje para un puesto de nueva creación como coordinador de Estrategia Comercial y de Márketing en Patrimonio Nacional y que suponía un sueldo como cargo de "alta dirección", superior a los 80.000 euros. Y todo ello se supo después de que también se conociera que la consultora de la que era alto directivo el marido de Calviño había recibido cerca de un millón de euros en ayudas del ICO en pleno covid y que, además, se dedicaba a asesorar en la percepción de los fondos comunitarios que debía entregar su mujer y vicepresidenta económica del Gobierno.

Pues bien, todo ello ha vuelto a sonar en los últimos días en los círculos decisorios de la UE de los que tiene que salir el nombre del futuro presidente del BEI, justo el cargo al que aspira Nadia Calviño.

De hecho, en los mismos círculos se ha reconocido ya la existencia de una división en el Gobierno alemán con respecto a la conveniencia de apoyar a Calviño al cargo de presidenta del BEI. Así, el jefe del Gobierno alemán, Olaf Scholz, mantiene su inicialmente previsto apoyo a la candidatura de la ministra Calviño para presidir el BEI. Pero no parece tan clara la postura del ministro federal de Economía y Energía, Robert Habeck, y la del ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, que se han acerado a la defensa de la candidatura de la rival danesa de Calviño, Margarita Vestager. Hay que recordar que Calviño compite por ese cargo no sólo con la danesa Vestager, sino también con el exministro de Finanzas de Italia, Daniele Franco, y la aspirante polaca Teresa Czerwinska, actual vicepresidencia del BEI.

Calviño necesita el respaldo de dos de las tres grandes potencias dentro del BEI. La vicepresidenta española cuenta, en teoría, con el respaldo de Francia, pero la última palabra parece que será la de Alemania.

Y todo ello ocurre después de que Calviño diera por seguro el cargo al haberse librado de otra competencia -esta última indirecta- como era la de Margarita Delgado por otro cargo -el del MUS en el BCE-. No competían por el mismo sillón, pero todas las fuentes comunitarias coincidían en que los dos cargos no irían a españoles debido al mecanismo de reparto de poder entre países que opera desde siempre en la UE. Delgado ha caído ya del MUS y Calviño creía que con eso estaba todo hecho de cara al BEI. Ahora se sabe que el camino aún no está tan claro y que España podría llegar a perder ambos puestos.