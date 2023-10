La Seguridad Social subirá los impuestos en 2024 a los autónomos que hayan cotizado por debajo de sus ingresos reales

El año 2024 va a traer desagradables sorpresas para algunos autónomos. El motivo es que, aunque el pasado 1 de enero el Gobierno de PSOE y Podemos dio un giro de 180 grados a las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia, sus efectos se notarán al 100% el año que viene.

El gran cambio capitaneado por José Luis Escrivá consiste en obligar a los más de 3 millones de autónomos de nuestro país a cotizar por sus ingresos reales, lo que supone arrebatarles buena parte de su autonomía. Hasta ahora, el autónomo podía decidir en la base en la que quería tributar, y casi el 80% de los físicos elegía hacerlo por la base mínima. Es decir, preferían pagar menos impuestos aunque eso implicara menos coberturas estatales.

Ahora, con el nuevo cambio, los autónomos deberán cotizar en función de los rendimientos que obtengan cada año. El nuevo sistema de cotización introduce una serie de tramos en los que, según el ingreso que ese autónomo espera obtener, se tributará por una cuota determinada.

Como ya hemos explicado en Libre Mercado, los autónomos que ingresen más de 1.700 euros al mes pagarán más cotizaciones que en 2022 y los que ingresen menos, se quedarán igual o pagarán menos impuestos. Según el Gobierno, este cambio será neutral para las arcas de Estado, que ingresarán una cantidad similar por las cotizaciones de los autónomos gracias a que algunos saldrán beneficiados con el cambio y otros perjudicados. Sin embargo, cuesta creer que las verdaderas intenciones con el golpe de timón de Escrivá no sean lograr más ingresos estatales por esta vía.

Hasta el 31 de octubre para informar

A día de hoy, la confusión entre los autónomos continúa. 2023 ha sido el primer ejercicio de adaptación, y los que no hayan actualizado sus ingresos reales (comunicándole a la Seguridad Social lo que preveían ganar este ejercicio) estarán pagando las mismas cuotas que un año antes. Sin embargo, el departamento de Escrivá ha dado un aviso hace unos días a los rezagados: tienen hasta el 31 de octubre para informar o su departamento calculará lo que deben pagar de más en 2024 (o de menos, el caso más improbable).

"Desde el 1 de enero, si ya estabas dado de alta como trabajador autónomo, se habilitó a través del servicio "Modificación de datos de trabajo autónomo" de Importass la posibilidad de comunicar tus rendimientos. Si aún no lo has hecho, puedes comunicarlo antes del 31 de octubre de 2023. En caso de no hacerlo, en 2024 se regularizarán las cuotas en base a tus rendimientos" señala la Seguridad Social.

Los nuevos autónomos -quienes se hayan dado de alta en 2023- habrán tenido que seleccionar ya una base de cotización en función de su previsión de rendimientos netos al darse de alta, por lo que ellos ya están dentro del nuevo sistema. Desde enero a julio de 2023, los nuevos autónomos que previamente no se encontraban de alta en el año 2022 en el RETA ascienden a 233.911, informa el departamento de Escrivá.

La Seguridad Social explica que la regularización de cuotas en 2024 "se producirá para todos los trabajadores autónomos, con independencia de que se hayan adaptado o no al nuevo sistema de cotización -ajustando su base de cotización al promedio mensual de los rendimientos netos anuales que prevea obtener en el año natural correspondiente- o se hayan dado de alta en 2023".

Cruzarán datos con Hacienda

Así, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) cruzará datos con Hacienda para verificar lo que cobra cada autónomo. "Procederá durante el 2024 a la regularización de la cotización con el fin de determinar las bases de cotización mensuales definitivas del año 2023 de cada trabajador, la cual se efectuará en función de sus rendimientos anuales comunicados al efecto por la correspondiente Administración Tributaria, mediante un proceso automatizado, una vez están disponibles los datos tributarios después de la campaña de la renta" señalan. Así, como ya publicó Libre Mercado, Hacienda tendrá un papel protagonista para determinar la cantidad de impuestos que tendrán que pagar a la Seguridad Social los autónomos en 2023

Una vez que la Seguridad Social haya rastreado los ingresos del autónomo evaluado, le notificará telemáticamente a través de NOTESS (el sistema de notificaciones telemáticas de la Seguridad Social) el resultado, que será a pagar en la mayoría de los casos. "Al tratarse de un colectivo obligado a recibir notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos" los que tengan que pagar un extra en cotizaciones no tendrán escapatoria.

La fecha concreta de este análisis se producirá en el segundo semestre de 2024 y "dependerá del momento en que la TGSS disponga de toda la información que deben remitir las Administraciones Tributarias y que resulta necesaria para acometer dicha regularización". Lo mismo ocurrirá con los autónomos que no actualicen sus cotizaciones en 2024: "se regularizarán igualmente durante el segundo semestre del año 2025 en función de la información que remitan a la TGSS las Administraciones Tributarias", señala el departamento de Escrivá.

Además de este cambio, desde que gobierna Sánchez, el colectivo de autónomos ha sufrido varias subidas de las cuotas que pagan a la Seguridad Social. Por ejemplo, en 2023 también ha entrado en vigor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que ha supuesto una subida del 0,6% las cotizaciones de todos los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social (ya sean autónomos, independientemente de lo que ganen, o empleados). El Gobierno justifica esta subida de cotizaciones en la sostenibilidad del sistema de pensiones.