El Ayuntamiento de Madrid hace caja con las multas por entrar a Zonas de Bajas Emisiones

Las multas de tráfico logran engrosar de un modo considerable las arcas públicas. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, durante los primeros seis meses del año se formularon casi un millón y medio de denuncias de tráfico, con las cuales ha logrado recaudar cerca de 180 millones (lo que equivale a un ritmo sancionador aproximado de un millón de euros al día). De este modo, el número de denuncias ha disminuido un 3,25% respecto del mismo periodo del año pasado, pero el importe a cobrar de las sanciones ha aumentado un 6,6%, cuando la recaudación durante los primeros seis meses del año ascendió a los 169 millones de euros. Así se desprende de los datos publicados por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en su último informe, donde analiza la evolución de las denuncias de tráfico en Madrid.

Al respecto, la AEA destaca que entre enero y junio de 2023 el Ayuntamiento de Madrid aumentó el importe medio de las multas impuestas en 12€, pasando de 118€ a 130€, "y ello se ha debido fundamentalmente -señala el informe- al aumento de la comisión de infracciones graves y muy graves, y muy especialmente al incremento en la cuantía de las multas por acceder a la Zonas de Bajas Emisiones de Distrito Centro", donde, como vemos, se ha incrementado un 8,1% el número de multas.

Automovilistas Europeos Asociados (AEA)

De acuerdo con la AEA, esta aparente paradoja por la cual aumenta la recaudación a pesar de haber disminuido el número de multas se explica porque mientras que las infracciones leves han disminuido en un 24,6%, las graves y las muy graves se han incrementando en un 22,5% y un 15,6%, respectivamente. Asimismo, la organización atribuye el aumento del importe de las multas a que el pasado año las multas por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) sufrieron un encarecimiento del 122%, al subir la cuantía de 90 a 200€.

Automovilistas Europeos Asociados (AEA)

¿Seguridad vial?

Podría argumentarse que la labor punitiva contra las infracciones de tráfico se justifica en la medida en ayuda a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, de acuerdo con los propios datos de la AEA, "la mayoría de las infracciones cometidas en la ciudad de Madrid no afectan directamente a la seguridad vial (como pudieran ser los excesos de velocidad, rebasar semáforo en rojo, el uso del teléfono móvil, no usar el casco o el cinturón, o el consumo de alcohol o drogas), sino a la movilidad". De este modo, el 44,6% de las denunciadas se refirieron a estacionamientos y el 26,9% se debieron a acceder sin autorización a las zonas de bajas emisiones (Distrito Centro, Plaza Elíptica y al interior de la M-30 y la propia M-30).

Automovilistas Europeos Asociados (AEA)

Eso sí, las infracciones que afectan a la seguridad vial son precisamente las que más se han incrementado: exceso de velocidad (27,4%), consumo de alcohol o drogas (48,6%), uso indebido del móvil (22,8%) o no utilizar el cinturón de seguridad (17,9%).

Los radares más "multones"

En los primeros seis meses del año, los radares municipales sancionaron con un 27,4% más de multas que en el mismo periodo del año anterior (292.870 frente a 229.765). Así, el radar situado en el km. 4.150 de la M-30 fue el más activo, con 31.679 denuncias. De hecho, la M-30 continúa siendo la zona donde se registra un mayor número de multas por velocidad, con 137.732 denuncias. Aunque no podemos olvidar que el radar situado en la A-6/Av. Puerta de Hierro, a la altura del Museo del Traje, ha experimentado un gran incremento de su actividad, multiplicando por ocho el número denuncias.

Automovilistas Europeos Asociados (AEA)

Un impuesto más

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, "el Ayuntamiento de Madrid está convirtiendo las multas de tráfico en un impuesto más y ha creado, bajo la bandera de la movilidad y la seguridad vial, una maquinaria sancionadora que no respeta las garantías jurídicas de los ciudadanos y tampoco consigue reducir la indisciplina viaria." En este sentido, Arnaldo señala claramente que el consistorio "tendría que analizar por qué respecto a este tipo de multas en lugar de disminuir los accesos prohibidos a la ZBE Distrito Centro, estos aumentan y por qué la mitad de dichas infracciones se concentran en cinco puntos concretos de la capital."