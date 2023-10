El Gobierno podría entrar en Telefónica a través de la SEPI para "preservar los intereses nacionales"

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, estaría valorando comprar una participación en Telefónica, según ha informado el propio organismo este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, más de dos décadas después de que se produjera la privatización de la empresa, coincidiendo con la llegada de la saudí STC a la operadora -que debe ser aprobada por el Ejecutivo-, el Gobierno podría volver a entrar en ella con el objetivo de "preservar los intereses nacionales". En este sentido, la SEPI asegura que ha estado "monitorizando" la situación de Telefónica, si bien esto "no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición", de acuerdo a lo expresado en un comunicado en el que, no obstante, no se especifica qué proporción del capital estaría valorando adquirir.

Asimismo, en el día de ayer la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez, insistió en que Telefónica tiene un carácter estratégico para España. "Es una empresa estratégica para España por su papel en el ámbito de las telecomunicaciones, pero también en el ámbito de la defensa", explicó. Sin embargo, no se pronunció acerca de la entrada de la SEPI en el accionariado de la operadora, declarando que "no vamos a comentar cada una de las informaciones que se publican sobre estas operaciones por la prudencia que exige esa relevancia estratégica de la misma".

Con todo, de acuerdo con Europa Press, la entrada de la SEPI en Telefónica sería una "buena noticia" según los analistas del Banco Sabadell, quienes explican que existen algunos precedentes similares, como el caso de Indra, en los que del Ejecutivo ha intervenido en empresas consideradas estratégicas. Así, los mismos analistas de la entidad habrían explicado que "la noticia sería positiva, de confirmarse, en la medida en que permitiría dar el visto bueno a la operación de compra del 9,9% de capital de Telefónica por la saudí STC (que ya posee el 4,9%), evitando así el 'overhang' de una potencial desinversión en caso de denegarse, al tiempo que se dota de mayor estabilidad al accionariado de la compañía".

Por su parte, la compañía saudí STC, que publicó ayer sus resultados, reiteró en un comunicado que confía en el potencial de Telefónica, dado que, explica, la operadora tiene en cartera una "oferta única de activos de infraestructura de primer nivel y plataformas tecnológicas de última generación" con las que está desarrollando "capacidades de última generación" en distintas áreas. Insiste, del mismo modo, en que "es una de las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo con presencia en importantes mercados como España, Alemania, Gran Bretaña y Brasil".

En este mismo sentido, STC quiso destacar que "esta inversión tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre las dos empresas para beneficiarse de todas las oportunidades disponibles en el futuro". De este modo, la operación "se alinea con la ambiciosa estrategia de expansión y crecimiento sostenible del grupo, que ha resultado en numerosas inversiones en el sector TIC (tecnologías de la información y la comunicación), ya sea a nivel local o internacional".