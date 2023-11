Nueva York, Londres… Las protestas contra la amnistía llegan a las capitales financieras de Occidente

La degradación de la democracia y el socavamiento del imperio de la ley derivado de los acuerdos de gobierno que han propiciado la reelección de Pedro Sánchez está empezando a hacer huella en la imagen exterior de nuestro país. Un buen ejemplo de la indignación que están despertando los pactos de Sánchez fuera de nuestras fronteras lo tenemos en las manifestaciones que han tenido lugar en las dos principales capitales financieras de Occidente: Nueva York y Londres.

La concentración programada en Nueva York tuvo lugar en la Grand Army Plaza, ubicada en la entrada sur de Central Park. Cientos de españoles residentes en la Gran Manzana se reunieron en este enclave de Manhattan para mostrar su repudio al "sanchismo". En paralelo, se celebraron distintas reuniones de protesta en Miami y Washington.

Cientos de manifestantes en Londres

A este lado del charco, las protestas también están trascendiendo las fronteras de nuestro país. El pasado sábado 18 de noviembre tuvo lugar una concurrida reunión de protesta en pleno centro de Londres, donde cientos de españoles residentes en las islas británicas se dieron cita para protestar contra los acuerdos de investidura, que recogen una lamentable Ley de Amnistía así como múltiples cesiones a los partidos separatistas y radicales que apoyan a Sánchez.

Medio millar de personas se manifestaron ayer ante la Embajada de España en Londres para mostrar su rechazo al socavamiento de la democracia y el imperio de la ley perpetrado por Pedro Sánchez Vídeo 1/2 pic.twitter.com/bca3l6Pz8Z — Diego de la Cruz (@diegodelacruz) November 19, 2023

Libre Mercado ha podido entrevistar a algunos de los presentes en la convocatoria londinense, que surgió del Iberian London Club y reunió a más de 500 personas ante la embajada española en Reino Unido. Álvaro, un joven madrileño ocupado en el sector financiero, explicaba así sus razones para manifestarse:

"Vine a Londres hace 5 años en busca de mejores oportunidades laborales. Hoy estoy aquí presente porque vemos que la reciente amnistía de Pedro Sánchez a los políticos catalanes involucrados en el referéndum ha creado una tensión palpable en la convivencia entre españoles. Me preocupa también cómo esta decisión puede afectar la confianza en las instituciones españolas y la seguridad jurídica, elementos cruciales para el bienestar de todos y para la inversión extranjera en España. Necesitamos un liderazgo político que busque la unidad entre españoles y fortalezca la confianza en nuestro sistema legal"

Manuel, un joven de Almería que trabaja en el sector farmacéutico, se pronuncia en la misma línea:

"Trabajo en Londres desde hace dos años, pero siempre estoy atento a lo que sucede en mi país. La amnistía que Sánchez va a brindar los políticos catalanes involucrados en el referéndum ilegal de 2017 es una verdadera pena. En mi opinión, se ha sacrificado la justicia y el imperio de la ley por intereses políticos. Venden España por un puñado de votos… Creo que es triste que los vergonzosos eventos de Cataluña en 2017 queden impunes. Necesitamos líderes que defiendan los valores fundamentales de justicia y el interés genuino de los ciudadanos y de España en su conjunto"

Pablo, un joven riojano que trabaja en la hostelería, también de esta forma su indignación con lo que está pasando:

"Decidí venir a Londres durante la pandemia para aprender inglés trabajando en un pub. Mi meta es seguir en esa línea ahorrar para poder regresar a Logroño en el futuro. Lo que más me preocupa de lo que estoy viendo desde Londres es ver cómo los dirigentes de mi país parecen más preocupados por el poder que por el bienestar de los ciudadanos. Hoy en Londres he leído pancarta que dice: 'Quiero tener un país decente al que volver’. Eso me ha calado profundo. Comencé la carrera de derecho en España, pero ahora temo la falta de oportunidades y la preocupante dirección que está tomando la política".

María, natural de Cataluña, confiesa su enfado del siguiente modo:

"Desde hace ya 15 años vivo en Londres con mi marido inglés y nuestras dos hijas. Yo soy de Tarragona. Hoy nos manifestamos, como hicimos en 2017, esta vez por la reciente amnistía ofrecida por Pedro Sánchez a los políticos catalanes involucrados en el referéndum. Nos ha dejado perplejos que se pueda llegar a estos niveles. Mi familia política inglesa no puede creer este atropello a la legalidad y la falta de responsabilidad que está exhibiendo el gobierno. España necesita un gobierno que priorice la justicia y respete la ley para garantizar un futuro seguro para todos".

Los asistentes al acto de protesta denunciaron la degradación de las instituciones y del Estado de Derecho. "Queremos un país decente al que volver", reivindicaron. Vídeo 2/2 pic.twitter.com/E3IR2gO2Ob — Diego de la Cruz (@diegodelacruz) November 19, 2023

Efecto cascada

Esta presión ejercida por los expatriados ha venido acompañada por la publicación de duros editoriales en diarios como Washington Post o Wall Street Journal, que también ha publicado una demoledora columna de opinión del ex presidente José María Aznar. En paralelo, la encuesta de gestores que elabora cada mes Bank of America sitúa a España como el país europeo de menor atractivo inversor, en línea con el desplome de la entrada de capital foráneo que se ha venido observando en los últimos meses.

El desprestigio también se está manifestando en el plano jurídico. Prestigiosos bufetes internacionales como Allen & Overy, DLA Piper, White & Case o Squire Patton Boggs han publicado distintos comunicados en los que manifiestan su rechazo a las decisiones que está tomando Pedro Sánchez.

De hecho, despachos jurídicos como Ontier, Cuatrecasas, Garriegues o Gómez-Acebo & Pombo habrían recibido ya distintas peticiones de informes por parte de empresas extranjeras que quieren replantearse su futuro en España ante la creciente inseguridad jurídica derivada de los acuerdos de gobiern.