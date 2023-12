La última genialidad de Yolanda Díaz: pagar con impuestos a las regiones menos pobladas para que creen "asentamientos"

Yolanda Díaz ha retornado, por lo visto, a las ideas del lejano oeste y ha decidido emular a John Wayne en La gran jornada (The Big Trail), eso sí —y cómo no—, con impuestos y dinero público. Su última gran genialidad pasa por pagar a las comunidades autónomas con menor densidad y mayores zonas despobladas con un fin: crear "asentamientos". Ahora a la vicepresidenta sólo le queda explicar par qué serviría crear asentamientos donde la gente no quiere quedarse.

Yolanda Díaz ha debido calarse un sombrero de vaquero, al más puro estilo de "La gran jornada", la película estadounidense del año 1930, protagonizada por John Wayne, que contaba las andanzas de una gran caravana de colonos intentando cruzar la senda de Oregón para encontrar sitios donde crear asentamientos.

Creación de "asentamientos"

Y es que la vicepresidenta ha decidido que el problema de la desplobación rural no es que se esté acabando con la rentabilidad agrícola, ni que la gente quiera vivir en ciudades, ni que cada cual busca oportunidades laborales donde están y no donde un político dice que deben estar. Díaz cree que lo importante es crear "asentamientos". Con dinero público. Pagados con impuestos del resto —o de todos—. Porque seguro que, al ver cuatro casas, la gente decide quedarse en los pueblos. No se sabe muy bien para qué, pero quedarse. Es de suponer que, en breve, Yolanda Díaz ofrecerá un sueldo gratis por quedarse tras descubrir que la gente come.

"Abordar el reto demográfico en las Comunidades Autónomas más afectadas necesita de audaces y continuas decisiones políticas para seguir avanzando sin pausa ante la gravedad del problema", señala el audaz grupo político de Yolanda Díaz. "Es preciso el mayor grado de consenso posible, activar todos los programas acordados de una manera coherente en el tiempo, con una imprescindible coordinación entre todas las administraciones públicas implicadas, contando siempre con el diálogo y la colaboración con todo el tejido socioeconómico del territorio implicado, para que, de manera progresiva, los objetivos planteados puedan ir alcanzándose", dice el muy técnico texto.

Fondo de Cohesión Territorial

Y tras la dosis de "diálogo" por todas partes, pasa a defender "un Fondo de Cohesión Territorial para promover su propia vertebración, favoreciendo asentamientos con un desarrollo inferior a la media autonómica". Porque "a las CCAA corresponde completar y ampliar, en la medida de sus posibilidades, todo lo dispuesto en el denominado Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, promovido por el Gobierno español, orientado a luchar contra la despoblación y a garantizar la cohesión social y territorial".

Hay más ideas geniales, más allá de los asentamientos: "En la misma línea sería necesario también tratar de recabar de la Unión Europea ayudas económicas específicas para responder al desafío de la despoblación, a través de los fondos estructurales y los fondos sociales". Todos esos fondos se pagan con impuestos. Y, por lo visto, lo importante es regar de fondos públicos los sitios donde la gente no quiere vivir. Nunca, por cierto, rebajar los impuestos para que cada uno decida vivir donde le de la gana.

"De hecho, la Unión Europea, consciente de la intensidad y gravedad del problema, ya ha expuesto públicamente, por medio de la Comisaría Europea de Democracia y Demografía que tiene previsto presentar, próximamente, un amplio programa de actuaciones, impulsando los planes actualmente vigentes e incluyendo una importante novedad, como sería la inclusión de fondos económicos directos específicos contra la despoblación en los próximos presupuestos de la UE", señala el texto. Y, claro, cómo no va a participar España de una iniciativa de derroche público y subvenciones.

Por todo ello, Sumar quiere "instar al Gobierno a manifestar ante las instituciones de la Unión Europea todo su apoyo político, su colaboración e implicación para conseguir que se incluyan, a la mayor brevedad posible, unos nuevos fondos económicos directos y específicos contra la despoblación en los propios Presupuestos de la UE, con el objetivo final de poder contribuir en las Comunidades Autónomas afectadas al desarrollo de las políticas públicas ante el reto demográfico".