Page se une a Andalucía, Valencia y Murcia para exigir al Gobierno 3.277 millones extra de financiación

Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; de Andalucía, Juanma Moreno; Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y Murcia, Fernando López Miras, han mantenido un encuentro informal este miércoles, en el marco de Fitur, en el que han decidido hacer frente común ante lo que ellos consideran la infrafinanciación de sus regiones.

Este encuentro entre tres presidentes del PP y uno del PSOE ha tenido lugar después de conocerse el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que estipula una infrafinanciación anual para Andalucía de 1.409 millones; para Comunidad Valenciana de 1.148; para la Región de Murcia de 405, y para Castilla-La Mancha, de 315 millones.



Los cuatro, según ha explicado Moreno, han coincidido en la charla en la urgente necesidad de renovar el modelo de financiación autonómica, pero antes reclaman que el Gobierno salde la deuda anual, que llegaría a los 3.277 millones.

En otro orden de cosas, el estudio de Fedea también advierte del riesgo de que se inicie "una deriva hacia un sistema de financiación autonómica a la carta", negociado de forma bilateral con comunidades como Cataluña, lamentando que esto "privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial".

"Esto no sería admisible", añade el informe, que reconoce que esta situación ya existe con las comunidades forales -País Vasco y Navarra-, aunque desde Fedea apuestan por "trabajar para ir corrigiéndola de forma gradual".

A Page le da "lo mismo" coincidir

En declaraciones a los medios, el presidente andaluz ha explicado que los cuatro barones consideran en la necesidad de renovar el modelo de financiación, y en ello colaborarán, pero antes "el Gobierno de Sánchez tiene una factura pendiente con estas comunidades".

Andalucía, que reclamaba casi 1.100 millones al año, se acoge ahora a este estudio "independiente" y Moreno ha urgido a Sánchez a saldar de forma "inmediata" la factura pendiente" con la comunidad, de 1.409 millones, al igual que con las otras tres regiones.

"Son datos objetivos, ya nadie los puede discutir", ha defendido Moreno, quien ha urgido a Sánchez a ese fondo compensatorio porque "no se puede consentir ni un mes más esta situación".

Por su parte, García-Page ha asegurado que le da "lo mismo" coincidir en esta demanda con presidentes que sean de otro partido ya que él trabaja para su tierra que está "por delante de todo como presidente autonómico".

Ha explicado a los periodistas que hay dos debates distintos sobre financiación autonómica, el que se tiene que abrir sobre el nuevo modelo y el debate sobre cómo cerrar el modelo actual una vez que "objetivamente" hay cuatro comunidades infrafinanciadas.

Castilla y León, en contra

Sobre el nuevo modelo, Page ha avanzado que habrá "diferencias" entre unas regiones y otras y ha deseado "la mayor suerte del mundo" a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para conseguir un acuerdo que prevé será "dificilísimo y más con la postura de los independentistas catalanes que no se quieren sentar a la mesa a negociar".

Desde la Región de Murcia, López Miras ha relatado a los periodistas que ha conversado con los otros presidentes autonómicos de la "desigualdad" que está suponiendo el actual sistema de financiación autonómica. "No es aceptable un sistema de financiación para Cataluña a la carta, ni una condonación de la deuda", ha señalado.

La reforma de la financiación autonómica supone abrir un cajón donde va a ser muy difícil poner de acuerdo a las autonomías ya que no hay un criterio único para su cálculo y cada región se acogerá al resultado que más le convenga. Prueba de ello está en las declaraciones que ha dado el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, a El Diario de Ávila, en las que asegura que "todas las comunidades estamos infrafinanciadas. Todas tenemos una financiación insuficiente para cubrir los servicios públicos". Fernández Carriedo no comparte los cálculos de Fedea. "No compartimos la propuesta de que hasta que el modelo se reforme haya un fondo transitorio para las comunidades infrafinanciadas. Nuestras principal diferencia con el texto es que todas las comunidades estamos infrafinanciadas", ha señalado. "Nosotros no decimos que seamos los únicos infrafinanciados. No es lo mismo el coste cuando la población está dispersa o concentrada" señalan.