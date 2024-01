El ataque frontal a las grandes empresas de Sánchez deja huella: hunde sus exportaciones casi cinco puntos

La política de Pedro Sánchez era obvio que iba a tener repercusiones duras de asumir. Ha subido los impuestos, las cotizaciones sociales, la carga burocrática, la rigidez laboral, el salario mínimo interprofesional y hasta pretende recortar la jornada en pleno hundimiento de la productividad en casi cuatro puntos. Y el resultado ha quedado plasmado en los datos que recoge mes a mes la Agencia Tributaria.

Uno de sus indicadores mide las ventas de las grandes empresas. Y el panorama es descriptible: las ventas totales entran en negativo en medición interanual (-0,1%); las importaciones trimestrales acumuladas hasta noviembre (último dato) muestran una caída de casi cinco puntos (-4,9%); y la importaciones hacen lo propio elevando el desplome hasta superar el 6% (-6,2%).

Sánchez y Yolanda Díaz aseguran que sus recetas no están lastrando la economía. Y los datos económicos dicen lo contrario. Las ventas de las grandes empresas han sido siempre consideradas como un medidor avanzado de lo que está por llegar en una economía. Y ese panorama no es nada optimista en España.

"A nivel trimestral sí se sigue apreciando una cierta contención, pero en cifras no muy alejadas de los registros del segundo y tercer trimestre", asegura el informe de Hacienda. Pero lo cierto es que la serie marca un primer trimestre con una crecimiento de las ventas totales de 4,2 puntos; un segundo trimestre con una ralentización notable hasta los 1,7 puntos; un tercer trimestre con pérdida aún mayor de ritmo hasta los 1,1 puntos; y una entrada en negativo en el último trimestre (hasta noviembre, último dato oficial) con un dato de -0,1%.

El informe de Hacienda prosigue señalando que, "teniendo en cuenta los distintos destinos, la evolución fue heterogénea: mientras que las ventas de consumo se mostraron más contenidas, rebajando su crecimiento hasta el 1,6%, 0,7 puntos menos que en octubre, las ventas de inversión mantuvieron un buen ritmo, del 8,8%, magnitud similar a la del mes precedente".

En las exportaciones la caída de noviembre fue del 4,3%. Y "los datos del bimestre siguen señalando una prolongación de la trayectoria negativa iniciada en la segunda mitad del año", aclara el propio informe del organismo oficial.

"El desempeño en el mes ha sido más favorable para las exportaciones a las UE, que moderaron su descenso, frente a las exportaciones a terceros países, que lo agravaron. En todo caso, si se atiende a lo que llevamos de trimestre, ambas muestras retrocesos similares", explica el estudio.

La serie trimestral del año 2023 en exportaciones da una idea de lo que ocurre. El primer trimestre marcó un avance de 6 puntos; el segundo de sólo 1,2 puntos; el tercero pasó a negativo con -1,9%; y el cuarto lleva hasta noviembre un hundimiento del -4,9%.

Y las importaciones trimestrales no han ido mejor. En dato interanual marcaron en 2023 un -4,5% en el primer trimestre; un -5,3% en el segundo; un -9,5% en el tercero; y un -6-2% en los dos primeros meses del último trimestre del año recién cerrado.