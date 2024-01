El Gobierno fracasa en su guerra contra Mercadona: los agricultores han aumentado sus márgenes y no los super

Los supermercados no se están aprovechando de los consumidores. Más bien el contrario, y aunque algunos miembros del Gobierno de coalición se empeñen en hacernos ver la "despiadada" falta de escrúpulos de las grandes cadenas de distribución de alimentos, lo cierto es que son éstas las que precisamente están experimentando la peor evolución en sus márgenes de beneficios. Así lo demuestra el último informe trimestral realizado por el Observatorio de Márgenes Empresariales creado por el propio Ministerio de Asuntos Económicos junto al Banco de España y la Agencia Tributaria.

Al respecto, el informe es claro: "el margen en el comercio de alimentos sigue contrayéndose", donde concretamente "encadenan dos trimestres de descensos, sin haber podido revertir las contracciones experimentadas durante la crisis energética". Por tanto, la realidad no se corresponde con el populismo que destilan los sectores más radicales de la izquierda española, que siempre han tratado de mostrar a los grandes supermercados como "despiadados capitalistas". Lo peor es que el Gobierno no logra desprestigiar a los supermercados ni siquiera con su propio estudio.

Es cierto, no obstante, que "los márgenes sobre ventas de la cadena agroalimentaria han seguido repuntando", pero no porque los supermercados estén logrando tener unos beneficios desorbitados, sino que es alza de los márgenes de la industria agroalimentario y de la agricultura lo que está impulsado al conjunto del sector. Ahora bien, no es menos cierto que, como indica el Observatorio, "los márgenes en la agricultura presentan una elevada volatilidad" debido a la propia naturaleza del sector y que, por su parte, los márgenes en la industria agroalimentaria todavía no han recuperado los niveles prepandemia.

Como podemos comprobar a continuación, la evolución de los márgenes del comercio de alimentos, en efecto, está siendo muy distinta respecto de la que la agricultura y la industria agroalimentaria. Mientras que los márgenes de las distribuidoras de la alimentos encadenan dos trimestres de caída, el tercer trimestre del año 2023 fue el segundo consecutivo en que los márgenes de la agricultura aumentaron. Ocurre lo mismo con los márgenes de la industria agroalimentaria, que en el tercer trimestre del año ya encadenaban tres trimestres de incrementos.

Observatorio de Márgenes Empresariales con datos de AEAT

"Evolución heterogénea"

Como viene siendo habitual en todos los informes del Observatorio de Márgenes empresariales, que se creó con "con el objetivo de aumentar la información disponible sobre los márgenes empresariales y de mejorar el conocimiento sobre su evolución y sus implicaciones para el conjunto de la economía", la conclusión fundamental en términos generales es que "la evolución sigue siendo heterogénea por sectores". Por esto, lo primero que debemos tener en cuenta es que no valen las generalizaciones, por lo que se debe analizar cada sector por separado y, dentro de éstos, los correspondientes subsectores.

Lo acabamos de ver con el sector de la alimentación, pero ocurre lo mismo en la industria. En concreto, el informe señala que "la recuperación de los márgenes se concentra en ciertos subsectores como son el transporte y bienes de equipo". Como vemos, el alza de los márgenes en estos dos subsectores es bastante mayor que en el conjunto de la industria. "Los márgenes en el resto de los subsectores industriales se han recuperado en menor medida y se encontrarían aún ligeramente por debajo de los niveles anteriores a la pandemia", subraya en este sentido el informe.

No obstante, al respecto del sector industrial, cabe destacar también que esta favorable evolución se debió principalmente a "la caída de los precios de las materias primas". De este modo, desde el Observatorio explican que "el abaratamiento de los insumos habría contribuido a que el margen sobre ventas supere los niveles anteriores a la crisis energética en el tercer trimestre". Asimismo, en el caso concreto del transporte y los bienes de equipo, la favorable evolución de sus márgenes desde mediados del año 2022 estaría vinculada "a la fortaleza de la demanda de sus productos y el consiguiente incremento en la producción".

Del mismo modo, en el sector de los servicios debemos diferenciar entre la evolución de los transportes y del resto del sector, pues el impacto de la pandemia no fue el mismo. Así lo expresa el Observatorio, destacando que "en los sectores ligados al turismo y el transporte, los márgenes sobre ventas consolidan la tendencia observada en los últimos trimestres y permanecen estables tras haberse recuperado de la intensa contracción experimentada durante el shock del COVID".

Por su parte, el resto del sector, donde se resistió mejor la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, encadena cinco trimestres con incrementos de sus márgenes, habiendo recuperado los niveles anteriores a la pandemia en el cuarto trimestre de 2022.

Finalmente, en el sector energético el del refino experimentó un aumento de sus márgenes en tercer trimestre del 2023, pero después de haber sufrido caídas cada vez más pronunciadas durante cuatro trimestres consecutivos. Al contrario, la evolución de los márgenes en el subsector del suministro de gas y electricidad ya se han estabilizado y mantienen "los aumentos acumulados a lo largo de la segunda mitad de 2022 y en el primer semestre de 2023".

Con todo, durante el tercer trimestre del año "el margen sobre ventas del conjunto de la economía habría seguido aumentando", aunque no podemos olvidar que "la evolución sigue siendo heterogénea por sectores".

A este respecto, el informe del Observatorio incide en que esta evolución favorable se debe fundamentalmente a la de "los precios energéticos y de los costes de las materias primas", que han posibilitado "que los márgenes sobre ventas del conjunto de la economía (excluyendo los sectores energéticos) sigan recuperando terreno (en términos acumulados de 4 trimestres), superando los niveles anteriores a la pandemia".

Un chasco para la extrema izquierda

El Observatorio no está logrando cumplir su función política, que era la de poner en entredicho los beneficios de las empresas. Como informamos en Libre Mercado, en el fondo con la creación de esta entidad el Gobierno buscaba poder señalar directamente a las compañías, lo que suponía "más intervencionismo" para las empresas por parte del Estado. Así lo explicó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que rechazó de inicio su creación y defendió que "las empresas tienen que ganar dinero".

En realidad, en los distintos informes que ha publicado el Observatorio, la evolución de los márgenes empresariales tenían alguna razón que los explicara, por lo que se les ha caído el relato de los malvados y despiadados capitalistas que aumentan los precios sin escrúpulos para aprovecharse de las familias.

Como publicamos en Libre Mercado, han sido recurrentes los ataques por parte de Yolanda Díaz o Ione Belarra contra las grandes compañías del sector. La extrema izquierda no ha dudado de proponer la creación de un supermercado público ni de llamar "despiadado capitalista" a Juan Roig.

Si ponemos como ejemplo a Mercadona, podemos comprobar que la cadena de supermercados valenciana es una de las marcas nacionales que más beneficios aportan al país. De hecho, a lo largo del año 2022 "la actividad directa e inducida de Mercadona en España representó el 2,05% del PIB, más de 680,000 empleos y una aportación a las Administraciones Públicas de 9,858 millones de euros", según datos de la propia empresa.