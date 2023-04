Mil y una incógnitas sobre el "Observatorio de los márgenes empresariales", el nuevo artefacto fiscalizador del Gobierno

Primero no había que preocuparse por la inflación porque era "transitoria". Después, el Gobierno aseguró que la culpa de la escalada del IPC era de la invasión de Putin a Ucrania. Ahora, son los empresarios los responsables de que los precios se hayan disparado por todas las ramas de la economía. Así ha transcurrido el relato que ha ido construyendo el Ejecutivo de PSOE y Podemos a lo largo de la crisis inflacionista que sigue azotando nuestro país.

En su particular cruzada contra las empresas, desde el ala más radical del Gobierno no han dudado en recurrir al insulto y a todo tipo de calificativos a la hora de desprestigiar a las compañías privadas. El sector de los supermercados ha sido el último chivo expiatorio de esta particular guerra.

Yolanda Díaz ha acusado a la distribución de "forrarse" a costa de subir los precios a sus clientes, aunque el colmo de los ataques llegó cuando Ione Belarra llamó "capitalista despiadado" al presidente de Mercadona por encarecer sus productos. Antes, la ofensiva estuvo dirigida a la banca y a las eléctricas, y culminó con la aprobación de similares impuestos "temporales" a estos sectores.

"¿Van a castigar a las más eficientes?"

Esta semana, en plena marcha de Ferrovial de España, a la que Escrivá también llamó "codiciosa", una nueva idea del ala económica del Ejecutivo ha vuelto a inquietar a los empresarios. Tal y como anunció Nadia Calviño en Washington, el Gobierno está preparando la creación de un "observatorio de los márgenes empresariales" que, según la ministra, tendrá como objetivo mantener la competencia y garantizar una distribución "adecuada" de las rentas.

Los objetivos de esta nueva entidad no podían ser más ambiguos y son muchas las dudas que surgen alrededor de esta nueva herramienta fiscalizadora estatal que lo único seguro es que pondrá a las empresas con mayores márgenes en la diana. ¿Va a penalizar el Gobierno de alguna forma a las empresas que ganen más dinero? ¿les subirá los impuestos?¿les obligará a pagar más a sus empleados una vez analizados sus márgenes? ¿intervendrá sus precios? Estas son algunas de las primeras preguntas que cabría hacerse y para las que no hay respuesta.

A pesar de la poca información que ha dado el Gobierno sobre su puesta en marcha, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya ha rechazado tajantemente su creación porque supone "más intervencionismo" en las empresas por parte del Estado. "Si lo que estamos es entrando en una política intervencionista con respecto a lo que es el trabajo de una empresa, que nos lo expliquen. Las empresas tienen que ganar dinero" recordó Garamendi.

Expertos como el director del máster en dirección financiera de OBS Business School y Socio de RS Corporate, Jesús Reglero, también recelan de esta nueva ocurrencia. "El precio al que vende sus productos una empresa no es lo único que le hace ganar más o menos dinero. Hay empresas con mucha rentabilidad, como Inditex, que no venden los productos muy caros, pero que tienen muy buena gestión o son muy rentables porque son capaces de reducir costes, ¿va a castigar el Gobierno a las empresas más eficientes?" se pregunta.

Según el Gobierno, este observatorio dará seguimiento a los trabajos de análisis que viene realizando el Banco de España y que aprovechará y utilizará los datos y las estadísticas tanto de la entidad como del Ministerio de Hacienda o del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre otros, para poder formular sus informes o sugerencias sobre la empresa privada. Preguntados por este periódico sobre la fórmula que van a escoger para calcular el margen de las empresas y sobre si el observatorio estará conformado por personal del Ministerio de Economía o por empleados externos, en el departamento de Nadia Calviño se limitan a decir que informarán de ello "más adelante".

"Pueden calcular los márgenes dividiendo el beneficio neto entre las ventas, sacando el margen operativo o el ROE... hay muchas fórmulas, pero lo que tendremos es un resultado arbitrario que no sabemos con qué intenciones se saca, si las empresas ya presentan cuentas en el registro mercantil o a sus inversores, y que tampoco tendrá en cuenta qué ocurre cuando esas mismas empresas han perdido dinero ¿se las premiará?" añade Reglero. También se desconoce lo que le costará al contribuyente esta nueva idea.