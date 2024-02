Los ecologistas culpan a los agricultores de la sequía y piden eliminar regadíos

Representantes WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife y Amigos de la Tierra, las cinco organizaciones que dictan en muchos casos las políticas ecologistas del Gobierno, han asegurado que la solución contra la escasez de agua pasa por reducir los regadíos y controlar a los agricultores que roban agua de pozos ilegales.

Las organizaciones se han reunido este miércoles con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha presentado las medidas del Gobierno para resolver la falta de agua como la puesta en marcha de desaladoras. La propuesta no ha convencido a Greenpeace porque son "instalaciones que no van a valer para ya" sino que requerirán un "mínimo de 5, 6 o 7 años".

Tampoco les gusta la propuesta de trasladar agua desalada en dos barcos diarios desde Sagunto (Valencia) a Barcelona porque, según Greenpeace, apenas podrá cubrir el 2% del consumo de agua que cada día realizan los ciudadanos del área metropolitana.

Con la esperanza puesta en el cielo y sin un plan hidrológico eficaz sobre la mesa, tal y como piden los profesionales del campo, las asociaciones ecologistas han propuesto eliminar regadíos, la restauración de los ríos (lo que conlleva la destrucción de presas y azudes) y "reforzar la lucha contra el robo de agua en España" por parte de los agricultores.

En este sentido, WWF ha pedido "ajustar la oferta a los recursos" que existen y "empezar a reducir" la superficie de regadío. "Al final, sobre todo tenemos un problema con el modelo de agricultura", ha declarado, para después subrayar que la respuesta "no puede ser solamente" apostar por desaladoras y otras infraestructuras, algo que ya en el pasado se ha visto que "no funciona".

"Restaurar" ríos y localizar pozos ilegales

WWF también ha expresado que les preocupa "mucho" que se reduzca el caudal ecológico de los ríos. "Hay que preservarlos", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que tiene que ser la última medida que se tome y que es necesario hacer entender "a todo el mundo" que para que haya agua disponible hay que "restaurar" ríos, zonas húmedas y acuíferos. Recordemos que la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos del Gobierno implica la destrucción de embalses y azudes con el objetivo de que los ríos corran libremente.

También ha puesto el acento, por otro lado, en el "uso ilegal del agua" y ha pedido "reforzar la lucha contra el robo de agua en España", que considera un "problema impresionante" en la agricultora y en casos como el del parque nacional de las Tablas de Daimiel en Ciudad Real o el de Doñana, situado en las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Cádiz.

Por su parte, el portavoz de Greenpeace ha insistido: "Le volvimos a pedir que, por favor, se ponga las pilas y se ponga a hacer un inventario de todos los pozos ilegales que hay en España" y que según la asociación, se estima que ronda el millón.

Precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles una "inversión histórica" de unos 5.000 millones entre 2022 y 2027 para la modernización de los regadíos. Pero para las asociaciones ecologistas, esa no es la solución. La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, considera que la modernización de los regadíos no está relacionada con el ahorro de agua y ha añadido que "no se puede aceptar la reducción de los caudales ecológicos" porque "la calidad del agua se reduce cuando el volumen también lo hace".