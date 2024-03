Ni mejores sueldos ni una rápida incorporación: Fedea alerta de abandonar voluntariamente el trabajo

La reforma laboral de Yolanda Díaz sigue dando sus frutos y agravando la precarización del mercado laboral. Y es que, en el año 2023 el porcentaje de asalariados que buscaron otro empleo se situó en máximos de las dos últimas décadas. Así lo explica Fedea en la última edición de su Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, donde incide en que "la mayoría de los abandonos voluntarios no viene acompañada del acceso rápido a otro empleo".

Del mismo modo, Fedea alerta en su informe de que "la mayoría de los empleos conseguidos después de abandonos voluntarios no suponen una mejoría en el grupo de cotización". En este sentido, los datos de Fedea son demoledores: menos del 30% de los empleos a los que se accede tras una renuncia voluntaria se sitúan en un grupo de cotización mayor.

Máximo en 20 años

Como detalla Fedea, el auge de búsqueda de nuevos empleos comenzó a aumentar "sustancialmente" en el año 2021, y continúa su senda al alza durante 2022 y 2023. No obstante, este fenómeno no lo protagonizaron solamente un determinado tipo de trabajadores, sino que en realidad "se produjo para todos los tipos de contratos". Esto ha llevado a que "el porcentaje de asalariados que buscaron otro empleo se situó en máximos de los últimos 20 años".

En este sentido, en su informe, el think tank explica que "el hecho más destacable es la explosión de los abandonos voluntarios de trabajadores con contratos indefinidos", pues, concretamente, éstos se han multiplicado por cuatro entre 2021 y 2023, superando ya los abandonos de los empleados con contrato temporal. De hecho, de acuerdo con Fedea, "desde 2022 los indefinidos ordinarios se han convertido en el tipo de contrato mayoritario entre las bajas por dimisión o abandono voluntario".

Con todo, la proporción de bajas voluntarias sobre el total de bajas en la Seguridad Social ha aumentado en 5 puntos porcentuales desde 2020. De este modo, el estudio detalla al respecto que se ha producido "un efecto composición", es decir, que este aumento de la tasa de renuncias voluntarias se debe a que han los contratos indefinidos, que es el tipo de contrato con mayor proporción de bajas voluntarias, han aumentado su peso en el total de afiliaciones.

Futuro incierto

Así las cosas, cabe preguntarse qué es lo que depara el mercado de trabajo a quienes renuncian a un empleo voluntariamente. El informe de Fedea, en base a datos del año 2022, señala que "la mayoría de los abandonos voluntarios no viene acompañada del acceso rápido a otro empleo". De hecho, "sólo el 23% de los afiliados no pluriempleados que se dan de baja por abandono voluntario tienen un nuevo empleo en el plazo de una semana", y 6 de cada 10 trabajadores que abandonan voluntariamente su empleo no se incorporan a otro nuevo en menos de dos meses.

Por otra parte, la mayor parte de los nuevos empleos que se han logrado tras una renuncia de este tipo no reportan a los trabajadores un mejor salario. Así, "sólo el 27% de los empleos que se consiguen después de una baja por abandono voluntario tienen un grupo de cotización mayor que el empleo que se abandonó, y el 37% tiene un grupo de cotización inferior".

Débil mercado de trabajo

No obstante, dada la debilidad actual que sufre nuestro mercado laboral, no podemos extrañarnos de estos datos. Y es que el propio informe expone la grave situación que atraviesa el mercado de trabajo español, donde la contratación se ralentiza. "La creación de empleo continuó en el cuarto trimestre de 2023, pero a menor ritmo", detalla el estudio.

Del mismo modo, debemos tener en cuenta que el avance de la ocupación se explica por la evolución de "los asalariados del sector público y los trabajadores por cuenta propia", y que "el nivel de empleo asalariado del sector privado apenas cambió". Así, Fedea subraya que "la revalorización salarial se moderó, pero el crecimiento interanual de los costes laborales unitarios superó el 6%", además de que "el ‘paro efectivo’ creció en el segundo semestre de 2023", habiendo aumentado enero de 2024 la diferencia con el paro registrado hasta su máximo.