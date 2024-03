Yolanda Díaz plantea intervenir el horario de los restaurantes: "Es una locura"

Yolanda Díaz tiene un nuevo enemigo: los restaurantes. La ministra de Trabajo considera que estos negocios están abiertos hasta muy tarde y quiere igualar sus horarios a los de los países europeos. Parece ser que lo que opine el dueño del local o sus clientes (que son los que deciden si el horario tiene sentido o no) no tiene relevancia para la líder de Sumar.

"No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. Hace 10 días me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender seguir ampliado los horarios hasta no sé qué hora", ha dicho Díaz este lunes en la reunión de su partido en el Congreso.

Esta no es la primera vez que Sumar pretende poner coto a la libertad de empresa con propuestas sobre los horarios de los establecimientos. La semana pasada, el partido de Díaz llevó al Congreso su "Pacto de Estado por un Turismo Justo, Sostenible e Inclusivo 2024-2030" que incluye, precisamente, este objetivo. En concreto, el partido de Díaz pretende "alcanzar un acuerdo que proteja la salud mental de los y las trabajadoras del sector del turismo y la hostelería, con medidas que favorezcan el descanso, como cerrar antes los comercios y restauración, así como reducir la abertura dominical y en festivos de las zonas de gran afluencia turística". Sumar publicó este texto en diciembre de 2023.

Díaz, con los horarios de las empresas en la diana

Así, durante esta legislatura, Yolanda Díaz se ha marcado como objetivo intervenir los horarios de las empresas. Cabe recordar que su medida estrella consiste en forzar a las compañías a reducir la jornada de su plantilla pagándoles lo mismo. Lo que pretende la fundadora de Sumar es cambiar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para que ya este año la ley impida trabajar más de 38,5 horas a la semana a todos los ciudadanos y que, en 2025, ese tope se reduzca a 37,5 horas en lugar de las 40 actuales. Así lo ha pactado con Pedro Sánchez.

La ministra de Trabajo defiende que su idea mejorará "la compatibilidad del tiempo de trabajo" de los ciudadanos con "el resto de los usos del tiempo". Díaz ha creado el concepto de "usos del tiempo" para referirse a cuestiones tan personales como "el reparto equilibrado de las tareas de cuidados, la formación, el ocio o la participación social".

Dentro de esta cruzada por cambiar los horarios de los españoles, Yolanda Díaz ya puso a la hostelería en la diana a mediados del año pasado. "Tenemos que cambiar los horarios sociales, por ejemplo, en hostelería. Estamos en restaurantes hasta unas horas que no son pensables en ningún país europeo", aseguró entonces con un discurso similar al de hoy.

Indignación en el sector de la restauración

Como era de esperar, las declaraciones de Yolanda Díaz han indignado a la patronal de la hostelería. En declaraciones a Libre Mercado, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha lamentado que "una ministra se dedique a atacar a un sector, como es el hostelero y el turístico, donde somos pioneros en el mundo con unas afirmaciones, además, exageradas porque la tónica general no es que todos los restaurantes estén abiertos hasta la una de la madrugada en España. Y si quieren abrir, ¿qué problema hay?" se ha preguntado.

"La ministra de Trabajo quiere convertirnos en un país triste y gris de Europa del Este donde esté todo cerrado ¿Por qué tenemos que ser tan sosos como los europeos cuando somos su envidia en hostelería?" ha vuelto a preguntarse.

En este sentido, el presidente de la patronal de hostelería ha defendido los nuevos modelos de negocio en la restauración, que están en auge en las grandes ciudades, en los que se fusiona el servicio de restaurante con el de discoteca-espectáculo y cierran sobre las 03:00. "Los locales con dobles licencias están teniendo muy buena acogida entre el público, y además, generan más turnos de trabajo y más empleo. Es un modelo creciente que los políticos deben defender. Y no al contrario".

De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en responder a Díaz defendiendo los horarios de la hostelería de nuestro país. "España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo. Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa" ha dicho Ayuso en Twitter en la misma línea que Yzuel. De hecho, son las "CCAA y los Ayuntamientos los que regulan los horarios del sector", como explica la patronal, que además asegura que "a nosotros Díaz no nos ha consultado para hablar sobre este tema".

Precisamente, este lunes, el Ministerio de Seguridad Social ha publicado los datos de empleo del mes de febrero donde la hostelería fue el sector que mejor se comportó, con 29.230 cotizantes más que en enero.