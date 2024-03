La inspección al novio de Ayuso "es el caso más grave de ilegalidad en la historia de la Agencia Tributaria"

No es fácil encontrar a un exdirectivo de un organismo como la Agencia Tributaria que evite los paños calientes o la presunción de inocencia cuando se le pregunta por eventos en los que la legalidad en el proceder de la propia Agencia está en entredicho. Sin embargo, las declaraciones del ex director general de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, este jueves en Es la Mañana de Federico han sido lapidarias: "Estamos ante el caso más grave, anómalo e ilegal de la Agencia Tributaria en toda su historia", sentenciaba Ruiz Jarabo a preguntas de Federico Jiménez Losantos sobre la investigación abierta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Y no será por falta de conocimiento del funcionamiento de la institución en toda su historia: Ruiz Jarabo ha sido inspector de hacienda (1982), director de la Escuela de la Hacienda Pública (1993-96), director del Departamento de Recaudación del Ministerio de Hacienda (1997-1998), director de la Agencia tributaria (1998-2001) y vocal del consejo de administración del Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias desde 2001.

En definitiva, Jarabo es una de las personas que más y mejor conocen la institución que esta semana trata de mantener la sombra de la sospecha sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a quien se le acusa de haber emitido facturas falsas para defraudar 350.000 euros.

"Mi opinión contundente y rotunda sobre lo que está sucediendo es que estamos ante el caso más grave, anómalo e ilegal que salpica a la Agencia Tributaria en toda su historia", sentenciaba en los primeros compases de la entrevista en Es la Mañana de Federico.

No sólo por el anómalo proceder de la Agencia Tributaria en el descubrimiento de las supuestas facturas falsas, algo que siempre y sin excepción, se investiga primero hasta sus últimas consecuencias, hasta conocer todo y probar las ilegalidades para después proceder a las denuncias. Nunca se denuncia primero, como ha sucedido ahora. Además, el hecho de que se filtre la información a la ministra de Hacienda, algo que ha quedado probado públicamente y ante las cámaras de televisión, señala "directísimamente a la superior jerárquica de la Agencia Tributaria, y por eso digo que es el caso más grave surgido de la historia de la Agencia Tributaria".

El estándar de actuación de la Agencia Tributaria

Explicaba Ruiz Jarabo que "en el supuesto hipotético de que las facturas fueran falsas, el estándar de procedimiento de la Agencia Tributaria consiste en investigar y hasta que no se tiene una información completa, detallada y probada de conducta irregular no se produce la denuncia pública. Que en esta ocasión, la Agencia Tributaria haya ido al corre, corre, a una denuncia deprisa y corriendo" y "sólo a uno de los posibles intervinientes en esta trama para tratar de salpicar a una política, es tan atípico que pone en peligro la investigación y supone una utilización partidista inadecuada".

La Fiscalía y su oferta retirada

Otro de los puntos que añaden gravedad al caso, según Ruiz Jarabo, ha sido la actuación de la Fiscalía: "Por mi experiencia profesional, la Fiscalía siempre hace un seguidismo acrítico de los planteamientos a los que llega la Agencia Tributaria y no conozco ni un solo caso en el que la Fiscalía lleve la contraria a la Agencia Tributaria, y es habitual que la Fiscalía ofrezca un pacto a los denunciados. Suele hacerlo para llegar a un cierto empate, reduce sus pretensiones económicas a cambio de adelantar el cobro de esas cantidades y evitar el riesgo de perder el juicio", explicaba el experto en esRadio.

Sin embargo, lo que "es absolutamente inaudito, extraño y sorprendente es que tras realizar una oferta de pacto se retire. En mi vida profesional no he conocido nunca que se retire una oferta de pacto", exclamaba. E insistía incrédulo: "Es que ya no sé cómo decirlo: que el fiscal que ofreció el pacto después lo retire por orden e instrucción de arriba es completamente inaudito".

¿Y quién puede dar órdenes de arriba a la Fiscalía? Ruiz Jarabo contestaba: "Sólo puede haber dado esa orden la superior jerárquica que es la Fiscal Provincial de Madrid que es la que ayer mismo decía Ayuso que era una ex alto cargo del Ministerio de Justicia en la época de Zapatero".

Es decir, "a todas luces es el caso de actuación ilegal más grave de la Agencia Tributaria en toda su historia, y me atrevo a extenderlo a la fiscalía en los procedimientos tributarios. Es muy grave que desde arriba se ordene retirar una oferta de pacto", insistía.

La ilegalidad de la ministra Montero

Por último, otro de los aspectos que convierte este caso en el más grave de la historia tributaria tiene que ver, según Ruiz Jarabo, con el hecho de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, demostrara públicamente y ante las cámaras que había conocido de forma ilegal lo que no podía haber conocido legalmente. "Ella misma se ha delatado públicamente y delante de las cámaras", recordaba Ruiz Jarabo.

Lo que ahora tenemos que ver, decía, es que la Agencia Tributaria realiza una investigación interna para detectar qué directivo, directivos o funcionarios han cometido la ilegalidad de transmitirle la información a la ministra de Hacienda, porque la información de la Agencia y los datos de un contribuyente sólo se pueden utilizar para la gestión tributaria y que "se comunique a la ministra una información para que la utilice con fines partidistas... a la Agencia le falta tiempo para abrir esta investigación interna".