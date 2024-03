TDND: "A lo largo de la historia, la inversión quality es lo que mejor ha funcionado"

"Calidad" es una de las palabras de moda en Bolsa. Cada vez más inversores aseguran que quieren olvidarse de las modas, el cortoplacismo o el vaivén de los mercados. El objetivo, dicen aquellos que quieren centrarse en el largo plazo, es comprar buenas acciones de compañías sólidas y mantenerlas durante mucho tiempo.

Dicho así, parece sencillo. Quién no va a querer ser dueño de las mejores compañías del planeta. Pero cuando bajamos al detalle, ya no es tan sencillo: ¿calidad pase lo que pase? ¿A cualquier precio? ¿Qué es calidad? ¿Lo es Nvidia? ¿Y Meta?

Pues bien, para aclararnos todos estos conceptos, esta semana nos acompaña en Tu Dinero Nunca Duerme, Tomás Maraver, director de Inversiones de Nartex Capital, una de las nuevas gestoras españolas más interesantes de las nacidas en los últimos años y que quiere posicionarse como referencia en este tipo de inversión en calidad: "Nuestro universo inversor se centra en compañías con poca deuda (sus retornos no vienen del apalancamiento), predecibles en las ganancias y con un retorno del capital alto".

¿Y por qué esta obsesión con la calidad? Maraver cree que la estadística está de su parte: "Podemos mirar la historia: es lo que mejor ha funcionado desde el punto de vista histórico. A 10 años, ganas hasta un 40% más [comparando los índices llamados de quality, frente al value o al growth]. Incluso en la última década, que ha sido una época dorada del growth, el quality ha dado buenos resultados. La evidencia nos dice que en las subidas del mercado, el quality sube en un nivel parecido; pero en las bajadas, cae mucho menos".

En su opinión, esto se produce porque "la concentración de dónde están los retornos en renta variable es altísima. No hay reversión a la media: sólo un 4% de las compañías baten a la renta fija, pero lo hacen de manera significativa". Con esta idea en la cabeza, Maraver asegura que su su objetivo fundamental es "proteger nuestro patrimonio a largo plazo. Por eso, queremos compañías que cumplan los criterios de los que han ganado a lo largo de la historia: ser un monopolio; crecimiento estructural (pero predecible); retorno del capital cada vez más eficiente; no invertimos en sectores cíclicos... Lo que nos queda son negocios globales y dominantes. Y con un servicio no discrecional, porque están en un sector de la cadena de suministro del que no te puedo quitar".

Son muchos criterios y muy estrictos, por eso en Nartex su universo de inversión se centra únicamente en "120 compañías". Eso sí, tener un puñado de opciones tan limitado no quiere decir que compren esas empresas en cualquier circunstancia. El precio también es clave, asegua Maraver: "No te puedes equivocar en la valoración. El margen de seguridad tiene tres componentes: calidad del negocio - valoración - teer una visión diferente del mercado. Nosotros decimos que somos calidad a un precio razonable. Sí, pagamos un 10-12% de prima respecto a la cotización media del mercado, pero nuestra cartera crece más rápido. El agregado de la cartera es que pagamos una pequeña prima respecto a lo que está pagando el mercado. Pero te estás comprando un Ferrari, no un utilitario. Es un error no mirar el precio: puedes tener mucho riesgo en la cartera porque has pagado mucho. La valoración es fundamental en cualquier inversión".