Las cinco ocurrencias con las que Podemos quiere acabar por dinamitar el mercado de la vivienda

En el Gobierno parece que se han dado cuenta ahora de que la vivienda ha subido de precio en España, cuando son, precisamente, Pedro Sánchez y sus socios los que llevan cinco años gobernando y sus políticas intervencionistas, las que han acabado estrangulando la oferta en las principales ciudades del país.

Así, este miércoles, el asunto de la vivienda ha vuelto a ser protagonista en la sesión del Congreso. De entre todas las intervenciones de los diputados han destacado las ocurrencias de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha propuesto cinco ideas que, de llevarse a cabo, acabarían por dinamitar el calamitoso mercado inmobiliario del país.

Para Belarra, es "urgente" que Sánchez prohíba la compra de viviendas "que no sean para residir", una medida que también ha propuesto el gurú económico de Yolanda Díaz, que tendía más influencia en Sánchez que Belarra. La secretaria general de Podemos no ha dado más detalles sobre el asunto y Martín Urriza no especificó si su racionamiento inmobiliario consistirá en prohibir a los particulares comprar segundas residencias o, más concretamente, la adquisición de pisos como inversión (para alquilar). Sea como fuere, estaríamos ante un gravísimo ataque a la libertad de mercado.

La segunda propuesta de Podemos es aplicar una "moratoria inmediata a los pisos turísticos" y "regular urgentemente el alquiler de temporada". Uno de los efectos más llamativos tras la puesta de las políticas de vivienda del PSOE y Podemos ha sido el desplazamiento de los pisos del alquiler a otros mercados alternativos, como el alquiler de temporada o a la vivienda turística.

Además, Podemos quiere "obligar a los grandes propietarios a que pongan la mitad de sus viviendas al servicio de las Administraciones Públicas para el alquiler social". Es decir, una especie de expropiación. Podemos tiene como enemigos a los llamados "grandes tenedores" desde hace años, aunque para la formación de Iglesias este concepto incluye a los propietarios de más de cinco casas y no diez. ¿Qué les impediría cambiarlo a tres o a dos llegado el momento?

En cuarto lugar, Belarra quiere crear "un fondo de compensación para todas aquellas familias que han visto cómo su hipoteca variable se disparaba en el último año". Esta medida supondría un agravio comparativo ante el ciudadano que prefirió optar a un tipo fijo pagando más (cuando los tipos de interés estaban en mínimos), pero ganando seguridad en el futuro. Lo mismo ocurre con los hipotecados que han cambiado sus contratos recientemente de variable a fijo ¿Quién les compensa a ellos el sobreprecio?

En último lugar, Belarra ha propuesto "congelar todos los alquileres durante toda la legislatura y también bajar los alquileres un 15% en los municipios de más de 100.000 habitantes". Es decir, una intervención todavía más radical de los precios y de los contratos de arrendamiento.

La vivienda es para vivir, no para especular. Hoy le he hecho al gobierno las 5 propuestas urgentes para cortar de raíz la crisis del precio de la vivienda que afronta nuestro país. #ViviendaParaVivir pic.twitter.com/6UpdT65eUY — Ione Belarra (@ionebelarra) April 24, 2024

Belarra le ha exigido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que sea "valiente" y las aplique, porque "no se puede estar con los inquilinos y con los fondos buitre".