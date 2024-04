El gurú económico de Yolanda Díaz quiere prohibir comprar casas "en las que no se va a vivir"

El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín Urriza, tiene otra nueva gran idea liberticida. El gurú económico de Yolanda Díaz celebró ayer lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a eliminar los visados de residencia a extranjeros que compran inmuebles de más de 500.000 euros en nuestro país, aunque Martín Urriza tiene más planes para acabar de asfixiar el mercado inmobiliario nacional.

Después de que Sánchez anunciara ayer lunes que el Consejo de Ministros de hoy fulminaría la conocida como Golden Visa, el portavoz económico de Sumar en el Congreso presumió en la red social X de que el líder del PSOE ha tomado esa decisión a propuesta de Sumar.

Además, Martín Urriza añadió que sería deseable "prohibir" en España "comprar una vivienda en la que no se va a vivir". El sindicalista no especificó si su particular racionamiento inmobiliario consistirá en prohibir a los particulares comprar segundas residencias o, más concretamente, la adquisición de pisos como inversión, por ejemplo, para alquilar. Sea como fuere, estaríamos ante un gravísimo ataque a la libertad de mercado.

La buena noticia del día, propuesta por ⁦⁦@sumar⁩: Sánchez anuncia que eliminará los visados de oro a extranjeros por comprar vivienda Debería continuarse con prohibir comprar una vivienda en la q no se va a vivir como pasa en Canadá y Amsterdam https://t.co/52kxtvRAi5 — Carlos Martín Urriza (@carlosurriza) April 8, 2024

Cabe recordar que el Gobierno de Canadá ha prohibido la adquisición de vivienda en el país a inversores extranjeros y el ayuntamiento de Ámsterdam ha limitado comprar para alquilar inmuebles de menos de 500.000 euros.

Pedro Sánchez anunció ayer lunes el enésimo golpe a la inversión extranjera. El presidente del Gobierno avanzó que el Consejo de Ministros abordará en su reunión de hoy la modificación de la Ley aprobada por el Gobierno del PP en el año 2013 "que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda" en España.

En la legislatura pasada, Más País, formación liderada por Íñigo Errejón que ahora es portavoz de Sumar en el Congreso, presentó una proposición de ley para terminar con este visado y también intentó eliminarlo vía enmienda en la Ley de Vivienda, pero no prosperó en ninguno de los casos.

Aunque más adelante el Gobierno, mediante el ministro José Luis Escrivá, comenzó a abrirse a la posibilidad de eliminar este visado, no ha sido hasta esta semana cuando Sánchez lo ha oficializado.