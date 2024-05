Fuentes del Sabadell confiesan: "Aceptar esta operación sería pegarse un tiro en el pie"

La pelota está en el tejado del Banco Sabadell después de que la pasada semana el BBVA reconociera ante la CNMV su interés por absorber a Banco Sabadell mediante un canje de acciones de nueva emisión de BBVA por cada 4,83 acciones de Banco Sabadell, lo que supone una prima del 30% respecto al valor bursátil de cierre del pasado 29 de abril.

Este lunes es cuando está previsto que el banco que preside Josep Oliu analice esa oferta y decida si la rechaza o se abre a negociar, reclamando más que previsiblemente una mejora de las condiciones.

La oferta también contempla la incorporación como consejeros no ejecutivos en el Consejo de Administración del BBVA a tres miembros del actual consejo del Sabadell, elegidos en común acuerdo. Y otra condición clave: la sede que el Sabadell tiene en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) se tomaría como la sede operativa de la marca BBVA. Se interpretaría como una vuelta de Sabadell a Cataluña después de que saliera de la comunidad autónoma para instalarse en Alicante, donde actualmente tiene su cuartel general.

El grupo resultante de esta fusión alcanzaría un valor en el mercado de 73.000 millones de euros, de acuerdo con la cotización actual de ambas entidades, a poca distancia de Banco Santander, que supera por poco los 74.000 millones de euros, y casi el doble de lo que capitaliza CaixaBank (37.500 millones). Si se atiende solo a los activos en España, el banco resultante tendría activos valorados en 637.461 millones de euros (452.227 millones de euros de BBVA y 185.234 millones de Banco Sabadell). Respecto a los empleados, el grupo conjunto alcanzaría una plantilla de 140.776 trabajadores, de los cuales 41.634 estarían en España.

Posición del Sabadell

Hasta el momento, lo que sabemos de la fusión que ofrece el BBVA no parece que apunte al éxito, ya que fuentes del propio Banco Sabadell han dejado ver su disconformidad con el acuerdo. La propia modalidad de fusión ofrecida, no con dinero, sino mediante el canje de acciones, no concuerda mucho con el interés del banco. Algunos medios de comunicación añadían al relato el papel del propio presidente del Sabadell, Josep Oliu, quien lleva un cuarto de siglo al frente de la entidad y no querría dejar como legado la venta a un competidor.

En cualquier caso, en Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con fuentes del propio Sabadell, que recuerdan que se trata de una operación que no sólo el Sabadell no ha solicitado, sino que el BBVA ni siquiera les habría comentado. Al menos en estos términos se expresan estas fuentes consultadas.

Las mismas fuentes apuntan a que la fusión dejaría en el aire el papel del Sabadell como uno de los principales financiadores de Pymes y autónomos, una de sus actividades principales en sus habituales zonas de influencia (especialmente Cataluña y Comunidad Valenciana). Además, advierten contra la redundante concentración del sector con tres grandes actores bancarios y su riesgo de "cartelización".

Otro de los riesgos que contemplan estas fuentes es el de la concentración geográfica del negocio del BBVA en Turquía y México. Una exposición que no consideran nada óptima para sus accionistas y clientes.

Pero la principal queja es la oferta que hace el BBVA, y que para estas fuentes es claramente insuficiente. "Nefasta", dicen algunos, ya que consideran que la trayectoria de rentabilidad del Sabadell en los últimos años está siendo muy buena. No en vano, en 2020 el Sabadell cotizaba al 20% de su valor contable. Ahora vale el 80% del mismo y con una trayectoria claramente alcista. "En fin, con la trayectoria del Sabadell en los últimos años, aceptar esta operación sería pegarse un tiro en el pie", confiesa literalmente una de estas fuentes.