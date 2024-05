BBVA lanza una OPA hostil sobre el Banco Sabadell pagadera en papel

Era el movimiento que faltaba por conocer y finalmente ha llegado. El BBVA ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) hostil por la totalidad del Banco Sabadell. Una oferta que no recoge una mejora de las condiciones ya planteadas en la oferta de fusión, por lo que se plantea en las mismas condiciones que la propuesta de absorción y que fue rechazada por el banco catalán.

Así la contraprestación ofrecida por BBVA a los accionistas del Sabadell es de una acción de nueva emisión por 4,83 acciones de Sabadell, según se detalla la oferta comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La opa, dirigida a la totalidad de las acciones de Sabadell, está condicionada a alcanzar más del 50 % de aceptación de los accionistas.

Después del rechazo de la oferta de fusión por parte del Banco Sabadell, la OPA lanzada y anunciada a primera hora de este jueves por parte del BBVA, se entiende que es hostil, ya que el consejo del Sabadell ya rechazó la oferta en el Consejo de Administración.

Fuentes consultadas de urgencia en el mercado advierten de que en Europa no ve con buenos ojos la vuelta de estas operaciones hostiles. En España, para buscar un antecedente de estas características en la historia en el sector bancario, hay que remontarse casi cuarenta años (1987) a la OPA hostil del Banco Bilbao sobre Banesto. En otros sectores las ha habido más recientes. La más destacada y mediática de las últimas han sido la de Gas Natural sobre Endesa, que se terminó no concretando y que derivó en la adquisición de Endesa por parte de Enel.

Más recientemente la OPA de IFM sobre el 22,7% de Naturgy, que aunque no era bien recibida, en principio, por Naturgy, se concretó en la adquisición de más del 10% por parte del fondo de pensiones australiano y no fue calificada de hostil, por no buscar una absorción de la compañía.

Las mismas fuentes, además, señalan que a todas luces será muy complicado que los accionistas del Sabadell se vean seducidos por una oferta que su propio consejo considera insuficiente y que ha tenido un reflejo en el mercado poco favorable a los intereses del BBVA, premiando el rechazo al Sabadell y castigando la operación al banco de Carlos Torres.