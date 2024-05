Hartazgo de Cepyme en pleno intento de Sánchez de colonizar la patronal: "Hemos perdido los complejos. No vamos a ceder"

Golpe en la mesa de Cepyme. El presidente de la patronal de la mediana empresa, Gerardo Cuerva, dio el pasado miércoles un contundente discurso a favor del liberalismo económico y la libertad de empresa. Su intervención se produjo en el acto de presentación del relanzamiento de la revista de Cepyme El Empresario.

Cuerva, encargado de inaugurar el acto, no tuvo reparos en mostrar su hartazgo con el Gobierno de Pedro Sánchez y con las políticas del Ejecutivo que perjudican el buen funcionamiento empresarial. Otra subida del SMI, aumento de las cotizaciones sociales, impuestos específicos, la obligatoriedad de reducir la jornada laboral... son muchos los frentes abiertos con los que se encontrarán las empresas este año.

Por ello, el presidente de Cepyme clamó por "la libertad de cada español de crear un negocio dónde y cómo quiera", por la "libertad de, descontada una justa aportación al sistema de bienestar, obtener beneficios para el sostenimiento de su vida personal", por "la libertad de reinvertir esos beneficios en aquello que considere oportuno" y por "la libertad de organizar sus negocios sin el intervencionismo del Estado". Todas hoy en entredicho.

"El ascenso de los populismos y su llegada al Gobierno de España", con Podemos y Sumar, "hacen vital esa defensa, porque como nunca antes en las últimas cuatro décadas, en nuestro país hoy se está cuestionando la misma esencia de ser empresario" lamentó Cuerva. Como pulla también a Vox, añadió que considera que, "la única forma de oponerse al populismo —más allá de caer en el populismo de signo contrario, que no será nunca una opción para mí— es hacerle frente desde el poder de la información cierta y las ideas sólidas. Y hacerle frente con la cabeza alta".

"Defendemos y defenderemos el liberalismo económico"

El presidente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas recordó que aunque su organización es "apolítica" y "no partidista", no es una organización sin ideología. "Defendemos y defenderemos el liberalismo económico porque creemos que es lo que garantiza el desarrollo y crecimiento de un tejido empresarial que aporta al sistema. Porque nos ha traído hasta aquí y nos ha hecho protagonizar los mejores años de la historia reciente de España. Y porque es la única ideología que garantiza un progreso sostenido, que alcanza a todos los ciudadanos y que hace posible el mantenimiento de sólidos sistemas de bienestar social" aseguró. La revista El Empresario será "el símbolo de quienes hemos perdido los complejos y no vamos a ceder un ápice en la defensa de nuestros valores, que son los que hacen progresar a España" añadió.

Sin pelos en la lengua, Cuerva se dirigió al Gobierno y a sus ansias por seguir aumentando sistemáticamente el tamaño del Estado. "Me parece paradójico que quien dice querer generar progreso esté en la práctica debilitando la principal herramienta del progreso: la empresa" declaró. "Hoy creo que no es un hecho paradójico sino una estrategia clara: la mayor debilidad del sector privado confirmaría la tesis de que lo ideal es un sector público cada vez mayor con trabajadores dependientes de los Presupuestos Generales del Estado… que es a lo que aspira el Gobierno de España.

Subir el SMI "sin analizar sus consecuencias", reducir la jornada laboral "sin contar" con los empresarios o "cambiar a los representantes de las organizaciones por decreto, no obedece a mi juicio a otra cosa que al deseo de controlar el diálogo social, de politizarlo en algunos casos, para materializar un modelo caracterizado por el intervencionismo" señaló. En este sentido, cabe recordar que el Gobierno está intensificando los intentos de colar a Conpymes, la patronal que amadrinó Begoña Gómez, en el dialogo social. Conpymes es tan afin al Ejecutivo, que está a favor de medidas tan perjudiciales para las pequeñas y medianas empresas como la de subir el SMI.

"Un modelo con un protagonismo absoluto del Estado"

"He denunciado una y otra vez la gravedad de una deriva que nos lleva de un sistema social de libre mercado, con un protagonismo determinante de la empresa, a un modelo intervenido con un protagonismo absoluto del Estado y de lo público" añadió.

"El incremento de los costes laborales y de la normativa —que es especialmente cruel para la PYME— o el incremento de las cotizaciones y la voracidad recaudatoria, son consecuencia directa de una política económica intervencionista que incrementa el gasto con fines claramente electoralistas… " criticó Cuerva.

Por otro lado, el líder de Cepyme lamentó que las empresas no encuentren trabajadores para cubrir su demanda mientras que el Gobierno "habla de los subsidios y no de la empleabilidad". Es decir, " no pone todos los esfuerzos en que más personas trabajen, sino en que quien tenga un subsidio lo tenga más elevado, es todo un síntoma... de populismo, que va directamente en contra de la pyme española".

"No es con más subsidios, ni con más empleo público, ni con macroempresas nacionalizadas, como España se convertirá en protagonista de la economía mundial y, por tanto, en un país más justo para sus habitantes. Ese protagonismo mundial, los mejores servicios, la mejor distribución de la riqueza o la equidad nunca se da en los países que tienen como modelo algunos miembros del Gobierno de España" declaró.

"La batalla de la libertad"

Cuerva clamó por la "estabilidad" y la "seguridad jurídica" para no ahuyentar la inversión, desincentivar la innovación, frenar el impulso empresarial y debilitar a sus empresas. "Sin inversión, sin innovación, sin impulso empresarial libre, sin empresas fuertes, no hay progreso económico y social. Las pensiones se sostienen con más empresas y más cotizantes, no con cotizaciones más altas" recordó.

"Las empresas pueden pagar mejores sueldos cuando son más competitivas y productivas, no cuando los sueldos los establece un Real Decreto" añadió. Hay batallas que uno no quiere librar nunca; pero llegado el momento hay batallas que no se pueden rehusar. La batalla de la libertad es una de esas" concluyó.